Pentagon zakázal Google zverejňovať mapy základní

Americké ministerstvo obrany zakázalo zverejňovať prostredníctvom Google detailné mapy amerických vojenských základní po vydaní nákresu základne v Texase, ktorý sa objavil na známej internetovej stránke.

7. mar 2008 o 3:59 SITA

WASHINGTON 7. marca (SITA/AP) -

Rezort poslal koncom minulého týždňa na všetky základe a zariadenia nariadenie, aby webovej stránke neumožnili robiť panoramatické zábery vo vnútri zariadení. Google uviedol, že vyrábanie takýchto záberov je proti jeho pravidlám a incident označil za náhodnú chybu.

Veliteľ amerického severného velenia Gene Renuart uviedol, že rozhodnutie vydať formálny zákaz prijali po tom, ako najmenej jeden člen Google požiadal a dostal povolenie na prístup do základne.

Ako povedal, znepokojuje ho, že umožnenie zachytenia 360- stupňového pohľadu na úrovni ulíc by mohlo poskytnúť citlivé informácie prípadným odporcom a ohroziť príslušníkov na základniach. Takéto zábery môžu ukázať, "kde sú všetky stráže, kde sú bariéry a pokiaľ siahajú, vidno, ako sa dostať do budov a z nich, a myslím si, že to predstavuje reálne bezpečnostné riziko našim vojenským zariadeniam," uviedol.

Google Street view ponúka reálny 360-stupňový pohľad na najznámejšie miesta Ameriky.

Hovorca Google Larry Yu povedal, že štáb spoločnosti omylom požiadal o vstup na základňu, s čím vedenie základne súhlasilo. "Je proti našej politike žiadať o prístup do vojenských základní za účelom zachytenia záberov pre Street View," uviedol. Ako dodal, Google zábery stiahol zo stránky v priebehu 24 hodín.

Street View je súčasťou stránok Google, ktoré umožňujú kliknúť si na miesto a vidieť panoramatický záber. Len pred niekoľkými dňami boli zverejnené správy, podľa ktorých demonštranti využili Google Earth, aby sa dostali na strechu budovy parlamentu v Londýne.

