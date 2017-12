Tento rok pošleme dva bilióny esemesiek

Prieskumná agentúra trhu Research And Markets tvrdí, že tento rok pošlú používatelia mobilov asi dva bilióny SMS správ, to je dvetisíc miliárd správ.

6. mar 2008 o 17:12 Ivan Kahanec

Agentúra taktiež tvrdí, že výnosy z týchto správ budú na úrovni 65 až 75 miliárd dolárov. Ak by sme to prepočítali na jednu správu, v priemere bude jedna správa tento rok stáť 3 až 4 centy (63 až 85 halierov). Slovenskí mobilní operátori si účtujú za každú správu od 2,40 do 3,50 koruny, samozrejme, operátori ponúkajú aj správy v rámci paušálov a korunových akcií.

Čo týchto dvetisíc miliárd správ ročne znamená? Každú jednu sekundu tohto roka stlačí zhruba 63400 používateľov mobilov tlačidlo odoslať správu. Zároveň to znamená, že každý človek na planéte pošle ročne v priemere asi 300 správ. No a do 6. marca už prešlo sieťou zhruba 361 miliárd správ.

Správa Research And Markets predpovedá, že aj napriek rastu počtu odoslaných SMS správ sa nedá očakávať nárast výnosov z nich. Je to spôsobené tým, že priemerná jednotková cena ide dole. To by mohlo dokonca vyústiť do poklesu výnosov z tejto služby. Operátori budú teda hľadať, a už aj hľadajú možnosti, ako získať vyššie príjmy z iných oblastí biznisu.