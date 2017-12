Telefón od Adidasu a Samsungu vás zbaví kíl navyše

Už pred vyše pol rokom sme informovali o tom, že Adidas by chcel vstúpiť na trh mobilných telefónov. Až teraz sa tento fakt potvrdil. Športová značka Adidas sa objaví na mobiloch Samsungu.

6. mar 2008 o 15:26 Ivan Kahanec

Už pred vyše pol rokom sme informovali o tom, že Adidas by chcel vstúpiť na trh mobilných telefónov. Až teraz sa tento fakt potvrdil. Športová značka Adidas sa objaví na mobiloch Samsungu.

Nový model F110 so slovným označením miCoach (Voľný preklad by mohol znieť aj "môj tréner".) je mobil určený pre ľudí, ktorí si uvedomujú dôležitosť zdravého životného štýlu. Aspoň tak to tvrdia výrobcovia. Telefón miCoach je vybavený snímačom krokov a funkciou monitorovania srdcovej činnosti vďaka čomu poskytuje komplexný tréningový systém v jedinom prenosnom zariadení.

Užívatelia môžu pripojiť snímač krokov a monitor srdcovej činnosti a začať trénovať podľa svojich predstáv. Osobný tréner poradí bežcom "zrýchliť" alebo im povie, že “15 minútový tréning je dokončený". Medzi sledované údaje patrí čas, rytmus srdca, vzdialenosť, rýchlosť a počet spálených kalórií.

Telefón je vybavený dvojpalcovým LCD displejom, digitálnym fotoaparátom s rozlíšením dva megapixely a pamäťou s kapacitou až 1 gigabajt. Zariadenie je vybavené aj rozhraním USB a Bluetooth.

Spotrebitelia si môžu vybrať z dvoch možných volieb: štandardný balíček (telefón miCoach, popruh na rameno, snímač počtu krokov a monitor srdcovej činnosti) alebo základný balíček (len telefón miCoach a popruh na rameno).

Telefón miCoach bude dostupný v Nemecku a ostatných európskych krajinách od polovice marca.

Technické údaje: