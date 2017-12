Spisovateľ Larry Niven pracuje na hernom projekte

6. mar 2008 o 10:41 Ján Kordoš

Ako blesk z jasného neba nás prekvapila správa o angažovaní známeho sci-fi spisovateľa Larryho Nivena do projektu Free Fall. Ak sa vám jeho meno nevybavuje v mysli, prípadne tomuto futuristickému literárnemu žánru príliš neholdujete, postačí vám informácia, že z jeho diela vzišiel základ prstencovitého sveta Halo. Tentoraz sa však Niven rozhodol v spolupráci s neznámymi tvorcami Alchemic vytvoriť projekt vlastný, ktorý sa poučí z chýb predchodcov a ponúkne aj niečo iné, než len vcelku zaujímavý príbeh, no nemotorne zabalený do jednoduchých herných princípov. Náš hrdina sa rozhodne opustiť Zem a keďže doba pokročila natoľko, že ľudstvo expandovalo do vesmíru a osídľovalo blízke planéty, má na výber hneď niekoľko miest, kam sa vybrať.

Rozťahovanie sa ľudskej rasy si však vyžiadalo väčší odber surovín a práve o ten sa starajú vesmírni baníci, ktorí vykonávajú ťažkú prácu pre nadnárodné spoločnosti. V nie príliš vhodných podmienkach samozrejme. Hlavná postava sa rozhodne pridať k baníkom, no spraví to v tej najnevhodnejšej chvíli, pretože sa chystajú rebelovať. Na rozdiel od iných akčných hier strávime väčšinu času v bezťiažovom stave, kedy je gravitácia nulová a v úlohe baníka budeme prežívať jeho dobrodružstvo, čo obnáša napríklad aj klasické dolovanie rudy. Sme zvedaví na ovládanie a fyzikálny model, na ktorom dokonca pracujú odborníci a vedci, rovnako aj návrhy a koncepty jednotlivých modelov objektov sú pod rukami ľudí, ktorí svojmu fachu rozumejú. Znie to zaujímavo, minimálne z dôvodu, že sa niekto pokúsi ponúknuť niečo iné, než len strieľanie proti nejakému svetielkujúcemu monštru. Zatiaľ však žiadne podrobnejšie informácie známe nie sú, tak sa budeme musieť uspokojiť len s týmto. Viac sa zrejme tvorcovia o hre rozhovoria, ak budú mať v rukách niečo hmatateľné.

Zdroj: Kotaku