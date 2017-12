Pirátstvo a amatérski recenzenti spôsobili zánik vývojárov z Iron Lore

5. mar 2008 o 18:28 Ján Kordoš

Pirátstvo je nepríjemná vlastnosť PC trhu s hrami, ktorá pochovala už mnoho projektov a bolo hlavnou príčinou neúspechu. Fitch uviedol, že na Titan Queste nestratili žiadne peniaze, zarobiť sa im však nepodarilo a tým pádom sa možnosť investície do budúcnosti poklesla. Nadávať na hráčov, ktorí nie sú schopní zaplatiť za viac než 40 hodín hrania peniaze a radšej využijú pirátsku kópiu a užívajú si zadarmo, je zbytočné, avšak prehliadať fakt, že vlastne zabíjajú PC herný trh, sa už nedá. Niekto na hre tvrdo pracoval, niekto ich musel platiť, a hoci sa investícia vráti, pri veľkej miere pirátstva nie je možné prosperovať. Herní giganti ako napríklad Electronic Arts alebo Activision Blizzard to dokážu pokryť iným hernými projektmi, prípadne konzolovými verziami hry, avšak ostatné spoločnosti musia živoriť.

Druhým problémom je neschopnosť niektorých pisálkov zvládať tak jednoduché veci ako otvorenie manuálu a naštudovanie si základných informácií, ktoré potom neprávom vytýkajú hre. Rovnako to býva aj u mnohých hráčov, ktorí sa neustále sťažujú a šíria negatívnu kritiku neprávom. Základné úkony ako inštalácia najnovších driverov, pravidelná defragmentácia disku, vlastnenie antivírusového programu a podobne patria do bežných úkonov hráčov a vyladiť čo najlepšie projekt pre veľké množstvo grafických kariet a procesorov nie je jednoduché. Ak sa vývojári snažia využívať najnovšie drivery a následne hráči nadávajú na pomalší výkon pri starších ovládačoch, ťažko sa hľadá náprava. Jednoducho si niektorí hráči nevedeli priznať, že chyba môže byť aj na ich strane. Iron Lore to však už teraz nepomôže.

