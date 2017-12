Doktorka Tatiana o penise kráľa druhohôr

Olivia Judsonová (1970) je evolučná biologička. Vyštudovala Stanfordovu univerzitu v USA, doktorát má z Oxfordskej univerzity vo Veľkej Británii. Je dcérou historika vedy Horacea Freelanda Judsona a bola žiačkou popredného evolucionistu Williama Hamiltona

. Istý čas písala o vede pre týždenník The Economist. Vyučuje a zaoberá sa výskumom na Imperiálnom kolégiu v Londýne. Známa je aj u nás vďaka českému prekladu svojho pútavého prehľadu sexuality živočíchov z roku 2002 s názvom Sexuální poradna doktorky Tatiany pro všechna živá stvoření. Úplný průvodce evoluční biologií sexu.Veda občas skúma i to, o čom sa v slušnej spoločnosti nehovorí. Napríklad samčí pohlavný orgán tvora, ktorý vďaka filmu a televízii predstavuje archetyp dravého dinosaura. V The New York Times nad tým minulý mesiac zauvažovala Olivia Judsonová, známa z literatúry faktu ako doktorka Tatiana.

BRATISLAVA. Tyrannosaurus rex žil na západe Severnej Ameriky koncom druhohornej kriedy. Vyvinul sa azda pred 90 či 80 miliónmi rokov. Väčšina dosiaľ objavených fosílií však spadá do úzkeho časového rozpätia pred 68 až 65 miliónmi rokov.

T-rex sa pohyboval rýchlo po silných zadných končatinách. Mal masívnu hlavu s papuľou plnou ostrých až 30-centimetrových zubov, mohutný chvost a malé, avšak tiež silné predné končatiny s opazúrovanými dvomi dlhými a jedným kratším prstom. Dlhý bol až vyše 12 metrov, vysoký až okolo päť, dosahoval hmotnosť až sedem ton. Zväčša lovil bylinožravé dinosaury, no mohol aj požierať zdochliny. Jeho ázijským náprotivkom bol tarbosaurus. Primát najväčších dinosaurích dravcov však zrejme ide na konto spinosaura a giganotosaura.

Ona? On?

Pôvodne sa myslelo, že samice tyrannosaura boli o dosť väčšie ako samce. Dnes už to také jasné nie je. Zatiaľ iba v jednom prípade, keď sa vo fosílii našlo medulárne tkanivo, podľa príkladu vtákov spájané s kladením vajec a teda očividne samičie, možno hovoriť o pohlaví. Obe pohlavia však ďalej rástli aj po dosiahnutí sexuálnej zrelosti. Preto sa objavil názor o častých "tínedžerských" tehotenstvách tyranosauríc. Pohlavia nálezov pomôže rozlíšiť analýza zvyškov fosílnych mäkkých tkanív. Priekopníčkou takých výskumov je Mary Schweitzerová zo Severokarolínskej štátnej univerzity.

Párenie obrov

Olivia Judsonová alias doktorka Tatiana na rozdiel od svojich predchádzajúcich výletov zabrúsila tam, kde zatiaľ takmer nijaké fakty nie sú. Vraj preto, aby dodala pevnejšie kontúry jednej zo svojich "tyranskejších" romantických fantázií: aké to bolo, keď sa párili tyranosaury. Isté je azda iba to, že sa triasla zem. Trúbili pri tom? Revali? Dupali? Udierali chvostami? Hrýzli sa do krku? Vylučovali pižmové pachy? Rozmnožovanie ich určite vyčerpávalo. Veď vyše polovica tyranosaurov, z ktorých sa našli fosílie, zahynula krátko po dosiahnutí pohlavnej zrelosti. Aký bol teda tyranosaurí penis? A nemali samce dokonca dva ako niektoré jaštery?

Judsonovej záujem nie je frivolný. Stavba a veľkosť penisu poukazujú na systém párenia, kľúč k pochopeniu životnej histórie tyranosaurov. Malé a nenápadné penisy znamenajú, že samice sa počas ruje pária s jediným partnerom, väčšie a "zdobené" opak. Penis býva mäkké tkanivo, vo fosíliách sa nezachováva. (Niektoré cicavce majú v penise kosť, ktorá môže sfosílnieť. Človek ju ako jediný primát nemá.)

Poučenie

Najbližšími žijúcimi príbuznými dinosaurov sú jaštery a vtáky. Niektoré jaštery, ako mloky, penisy nemajú. Vtáky ich majú zriedkavo - napríklad samce pštrosov, emu, kačíc, husí a labutí. Zväčša sa musia zaobísť s kloakou, pária sa "kloakovým bozkom". Judsonová si však myslí, že dinosaury všeobecne a tyranosaury konkrétne penis mali. Naznačujú to krokodíly, ktoré ho majú vtiahnutý v kloake. Na rozdiel od cicavčieho však spermie prúdia ryhou na povrchu.

Vtáky sú vlastne dinosaury, pochádzajú z istých malých dinosaurov. Krokodíly sa z línie smerujúcej k dinosaurom odštiepili skôr. Poučná je tu staršia evolučná skupina vtákov, paleognatická. Patria k nej napríklad pštrosy, emu, kazuáry, kivi a tinamy. Majú penisy vtiahnuté v kloakách. A ako krokodíly, s povrchovou ryhou pre pohyb spermií.

Tak aký bol?

Ostatné vtáky, evolučne mladšie (neognatické), penisy nemajú. Aj línia vedúca k iným vtákom s penisom, kačiciam, husiam a labutiam, sa od neognatických odštiepila skoro (tie potom penis stratili). Spoločný predok vtákov ho však zjavne mal. A teda aj dinosaury vrátane tyranosaurov. Aký? Veľký? Malý? Fádny? "Zdobený"? Odhad je ťažký. Veď trebárs káčer druhu Oxyura australis nedosahuje hmotnosť ani jedného kilogramu, penis však má dlhý 28,5-centimetra a navyše pokrytý hrboľmi. Pštros druhu Struthio camelus zasa máva hmotnosť až 160-kilogramov, ale penis iba 20-centimetrový a bez "výzdoby". Aspoňže je jasnočervený. Zostáva nám iba čakať, či sa nenájde výnimočne zachovaná tyranosauria fosília. A povzdychnúť si - kiež by sme mali stroj času!