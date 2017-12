Hurá na Mesiac

V ďalšom kole pretekov o naše najbližšie vesmírne teleso sú zatiaľ pri cieli Japonci a Číňania s družicami Kaguya a Chang'e-1.

6. mar 2008 o 0:00 Dagmar Gregorová (autorka je vedecká pracovníčka)

V ďalšom kole pretekov o naše najbližšie vesmírne teleso sú zatiaľ pri cieli Japonci a Číňania s družicami Kaguya a Chang'e-1.

BRATISLAVA. Okolo Zeme máme malé smetisko. Väčšina z približne osemtisíc objektov vyrobených ľudskou rukou krúžiacich na obežných dráhach v rôznych výškach sú trosky či nefunkčné sondy. Aktívnych satelitov tu narátame asi 560. Slúžia na navigáciu, prenášajú televízny, rádiový či telefónny signál, monitorujú počasie a stav atmosféry, skúmajú okoloplanetárny priestor. Plus tie, o ktorých sa verejnosť dozvie, až keď sa vymknú spod kontroly. Pri Mesiaci je zatiaľ relatívny pokoj. Aj o tento cieľ sa však bojuje, tentoraz aj s novými hráčmi. V súčasnosti ho obletúvajú dve družice, japonská Kaguya a čínska Chang'e-1.

Prvá bola Kaguya, ktorá krúži okolo Mesiaca od októbra minulého roka. Jej cieľom je mapovanie mesačného povrchu, jeho gravitačného poľa a hľadanie vody nevyhnutnej pre plánované ľudské posádky. Vedci predpokladajú, že je zamrznutá v hlbokých kráteroch.

Vynikajúce snímky

Kaguya nie je nijaká japonská miniatúra. Naopak, tento veľkorysý projekt pozostáva z troch samostatných satelitov, príkladov vyspelej japonskej techniky. Hlavný satelit Kaguya je domovom trinástich sofistikovaných prístrojov, napríklad magnetometra, radarového vysielača, laserového výškomeru, rôznych spektrometrov a kamier vysielajúcich k Zemi neuveriteľné zábery povrchu. Všetky prístroje sa dokážu zamerať simultánne na jeden bod. Od materskej družice sa postupne oddelili dve malé sondy - Okina, ktorá zabezpečuje rádiové spojenie so Zemou aj v čase, keď Kaguya je za Mesiacom, a Ouna, mapujúca gravitačné pole.

Asi o mesiac po japonskom satelite, 5. novembra 2007 doletela k Mesiacu čínska sonda Chang'e-1 s cieľom počas jedného roka urobiť trojrozmerné snímky povrchu celého Mesiaca. Spektrometre pre gama- a röntgenové žiarenie získavajú údaje o vzájomných interakciách kozmického žiarenia s chemickými prvkami na povrchu, vďaka čomu mapujú ich výskyt a koncentráciu. Dva detektory merajú mieru prieniku rôznych vlnových dĺžok mikrovlnného a milimetrového elektromagnetického žiarenia do nespevnenej vrstvy na povrchu a poskytujú tak predbežné informácie o hrúbke mesačnej pôdy. Topografiu terénu meria laserový výškomer. Sonda by mala urobiť doposiaľ najpodrobnejšie snímky málo preskúmaných polárnych oblastí.

Krátery hlbšie než Grand Canyon

K mesačnému južnému pólu zamierila svoju 70-metrovú parabolu Goldstonovho radaru z kalifornskej púšte Mojave aj NASA. Parabolická anténa s plochou dvoch tretín futbalového ihriska v roku 2006 trikrát vyslala 500 kilowattov silný, 90 minút trvajúci rádiový lúč na takmer 400-tisíc kilometrov vzdialený cieľ. Signál odrazený z územia asi 650 krát 400 kilometrov snímali dve 34-metrové antény.

Vedci analyzovali toto radarové echo vyše roka a výsledné mapy zverejnila NASA pred pár dňami. "Teraz vieme, že južný pól má štíty vysoké ako Mount McKinley (najvyššia hora Severnej Ameriky na Aljaške, 6 194 metrov) a krátery štyrikrát hlbšie než Grand

Canyon," opisuje nové poznatky Doug Cooke z Riaditeľstva pre prieskumné systémy NASA. "Vďaka týmto údajom môžeme vidieť detaily reliéfu terénu veľkosti domu bez toho, aby sme opustili kanceláriu," tvrdí Scott Hensley, vedúci výskumu z Laboratória pre raketové pohony.

O mesačnom južnom póle sa uvažuje ako o mieste vhodnom na výstavbu predsunutej stanice prieskumu vesmíru. Veľká členitosť terénu poskytuje dve výhody: predpokladanú vodu zamrznutú v tmavých hĺbkach kráterov možno využiť nielen na pitie, ale aj na výrobu kyslíka na dýchanie a vodíka na pohon rakiet. A na niektoré vrcholy vysokých pohorí vraj neustále svieti Slnko, preto poskytujú vhodné miesto pre solárne elektrárne.

Ďalší v poradí: India

Do konca roku 2011 by okolo Mesiaca malo krúžiť deväť sond. Tento rok k spomínanej čínsko-japonskej dvojici pribudnú dve. V júli by sa od Zeme mal odpútať prvý indický mesačný satelit Chandrayaan-1 a v septembri americký Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Oba sa zamerajú na podrobné mapovanie a výskum povrchu, jeho chemického zloženia a možných zdrojov vody, ale na inej úrovni a z inej výšky (100 a 50 kilometrov). LRO by mal poskytnúť snímky s rozlíšením asi jeden meter.

Firma Google spolu s nadáciou X-Prize vyhlásila netradičnú medzinárodnú súťaž o milióny dolárov. Kto chce získať 20 miliónov, musí z prevažne súkromných, napríklad sponzorských zdrojov skonštruovať robota schopného prejsť aspoň pol kilometra po mesačnom povrchu a vyslať na Zem snímky. Samozrejme, musí ho na Mesiac aj bezpečne dopraviť a to do konca roka 2012. Doposiaľ sa prihlásil iba jeden tím.

Do záverečného termínu, ktorým je koniec roku 2010, zrejme veľa ďalších prihlášok nepríde. Aspoň však nevznikne problém, čo s robotickými zvyškami, ktoré by zostali na Mesiaci po mnohých pokusoch. Aj bez toho sa blíži čas, keď začneme hovoriť, že na Mesiaci hrozí vznik smetiska.

Od októbra minulého roka krúži okolo Mesiaca japonská sonda Kaguya.

Mesiac po nej tam dorazila čínska Chang'e-1.

V júli k Mesiacu vyštartuje prvý indický mesačný satelit Chandrayaan-1.

V septembri bude nasledovať americký Lunar Reconnaissance Orbiter.

Do konca roka 2011 by malo okolo Mesiaca krúžiť deväť sond.