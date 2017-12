Obedná pauza: desať kurzorov

Vo flešovke Cursor*10 je vašou úlohou čo najefektívnejšie využiť limitovanú životnosť vášho kurzoru pri zbieraní bodov a riešení logických úloh. Kurzorov máte k dispozícii desať a čaro hry je v tom, že akcie z vašich predchádzajúcich ťahov ovplyvňujú aj t

6. mar 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Vo flešovke Cursor*10 je vašou úlohou čo najefektívnejšie využiť limitovanú životnosť vášho kurzoru pri zbieraní bodov a riešení logických úloh. Kurzorov máte k dispozícii desať a čaro hry je v tom, že akcie z vašich predchádzajúcich ťahov ovplyvňujú aj to, čo práve robíte, keďže sa na ploche postupne odohrávajú

všetky simultánne

. Musíte tak preskúmavať prostredie, objavovať schody do vrchných podlaží, „spolupracovať“ so sebou samým s ohľadom na vaše ťahy v budúcnosti.... Veľmi podarené. Keď vám to príde zamotané, nevzdávajte sa, po pár minútach všetko pochopíte a budete sa kráľovsky baviť.

Ovládanie:

Myš.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.