Zastaraná hlasová sieť NMT tak skoro neskončí

Spoločnosť T-Mobile zatiaľ nemôže analógovú sieť NMT vypnúť, lebo by stratila celé pásmo 450 MHz. Na ňom však prevádzkuje vysokorýchlostné pripojenie na internet.

Na rozdiel od mobilných operátorov v USA, ktorí už môžu vypínať svoje analógové mobilné siete, slovenskí operátori tak robiť nemôžu. Americká vláda o tom rozhodla ešte v roku 2002 s tým, že konečným dátumom dokedy musia operátori tieto siete prevádzkovať je 18. február 2008. O deň neskôr ich teda mohli vypnúť tak povediac z hodiny na hodinu.

Na Slovensku prevádzkuje analógovú mobilnú sieť od roku 1991 len T-Mobile (predtým EuroTel). Aj napriek tomu, že túto zastaranú sieť začala už v roku 1997 nahrádzať digitálna sieť GSM, stále funguje a používa ju niekoľko málo klientov. „Existuje skupina zákazníkov, ktorá zo špecifických dôvodov naďalej chce používať služby v sieti NMT. Ide predovšetkým o klientov v lokalitách s geograficky náročným terénom, napríklad vysokohorské oblasti Vysokých Tatier," povedal hovorca T-Mobilu Andrej Gargulák.

Ekonomicky nevýhodná

T-Mobile je podľa stanovených podmienok povolenia na prevádzku sietí NMT a GSM " povinný poskytovať verejnú telefónnu službu všetkým svojim užívateľom dvadsaťštyri (24) hodín denne sedem (7) dní do týždňa t.j. nepretržite." Zdroj: Povolenie na prevádzku sietí, TÚ SR Povolenie platí do 30. 8. 2011.

To je zrejme najväčším dôvodom aby T-Mobile nevypol hlasové služby na frekvencii 450 MHz. Povolenie na využívanie frekvencií totiž zaväzuje T-Mobile „poskytovať verejnú telefónnu službu všetkým svojim užívateľom (...) nepretržite." To v konečnom dôsledku znamená, že by musel operátor pri porušení tejto podmienky vrátiť pásmo 450 MHz štátu a prerušiť poskytovanie služby Rýchly internet. Následne by mohol toto pásmo získať aj iný operátor.

Zmena podmienok frekvencie?

Otázkou ostáva, čo sa bude diať v roku 2011, kedy T-Mobilu vyprší platnosť povolenia na využívanie frekvencií pre NMT. Očakáva sa, že spoločnosť T-Mobile bude chcieť aj naďalej poskytovať služby cez Flash-OFDM, no neekonomickú telefónnu sieť NMT by zrejme rada vypla. Podľa T-Mobilu je stále dôvod na prevádzku tejto siete: niekoľko desiatok existujúcich zákazníkov.

Spoločnosť však nepovažuje počet klientov za najdôležitejší faktor - rozhodujúci je záujem existujúcich zákazníkov a to, akú hodnotu táto služba pre neho predstavuje. Je pravdou, že napríklad vo vysokohorských oblastiach, kde signál GSM nedosiahne, môžu prevádzkovatelia chát bez problémov telefonovať cez mobil NMT.

Do úvahy by mohla pripadať zmena podmienok povolenia pre pásmo 450 MHz, no to zrejme nepôjde tak ľahko. Pre konkurenčných operátorov je totiž každé frekvenčné pásmo zaujímavé, čo by sa mohlo ukázať napríklad aj pri výberovom konaní na pásmo 870 MHz. Výhodou frekvencie 450 MHz oproti 900 alebo 1800 MHz je to, že na pokrytie rovnakého územia stačí menej vysielačov a sieť je teda lacnejšia. Signál na frekvencii 450 MHz sa lepšie šíri krajinou, a to aj hornatou. Zmenu povolenia by mohla, podobne ako v USA ovplyvniť aj vláda.