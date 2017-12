Pakistan zrušil YouTube

Pakistan chcel svojim obyvateľom zakázať používanie servera YouTube.com. Chybným nastavením ho na pár hodín znefunkčnil na celom svete.

5. mar 2008 o 0:01 Tomáš Ulej a reuters

Pakistanskí internetoví poskytovatelia chybnou konfiguráciou pripojenia spôsobili, že vo viacerých krajinách sveta minulý týždeň nefungovala na niekoľko hodín jedna z najnavštevovanejších internetových stránok na svete – server YouTube.com. Ten prevádzkuje najväčší svetový vyhľadávač Google.

Na internete sa chvíľu špekulovalo, či za problémom môže naozaj stáť Pakistan.

„Zdrojom problémov bola určite sieť v Pakistane,“ napísala spoločnosť Google vo svojom stanovisku. Chybu priznali pre agentúru Reuters aj zdroje blízke pakistanskej vláde, nechceli však byť menované.

YouTube blokovali pre znevažovanie islamu

K chybe došlo v momente, keď sa pakistanská vláda rozhodla, že v celej krajine zakáže využívanie populárnej videostránky. Dôvodom malo byť video znevažujúce islam.

„To video malo potenciál spôsobiť veľké nepokoje v krajine,“ vysvetlila vláda svoje rozhodnutie na neurčito zablokovať YouTube.

„Požiadali sme YouTube, aby video odstránil, čo jeho predstavitelia urobili. Následne sme požiadali o odstránenie blokovania služby v našej krajine,“ dodávajú vládne zdroje.

Ako mohlo k chybe dôjsť?

Používateľov internetu na celom svete minulý týždeň viac ako dvojhodinový výpadok YouTube trápilo, ako vôbec môže poskytovateľ internetu v Pakistane celému svetu zablokovať prístup k webu, ktorý sídli v Spojených štátoch.

„Iste, mohla za to nezodpovednosť. No pokojne sa to môže stať zajtra znova – napríklad vám, “ píše vo svojom článku Frank Hayes z časopisu Computer World.

Podľa Hayesa stoja za chybou už dávno známe problémy internetových protokolov, ktoré sa na internete používajú.

„Všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré sme zaviedli na internete na úrovni veľkých poskytovateľov, fungujú na princípe čistej dôvery,“ tvrdí Hayes.

„Keď jeden z nich odošle chybnú informáciu ostatným, tie ju automaticky vyhodnotia ako pravdivú a osvoja si ju,“ dodáva.

Poskytovatelia pokojne odstavia aj celý web

Podobné prípady, keď vypadli celé weby pre chybu poskytovateľa internetu, sa už stali v minulosti. Pred dvoma rokmi tak v USA na niekoľko hodín nefungovali weby viacerých bánk a vydavateľských domov.

Najväčšia nehoda sa odohrala na Vianoce roku 2004, keď sa tureckému provajderovi TTnet podarilo na seba presmerovať všetky adresy na internete. Na celom svete tak na niekoľko hodín vôbec nefungoval prístup na web.