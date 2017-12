Take Two má viac nápadníkov + šialený právnik znovu na scéne

4. mar 2008 o 12:20 Ján Kordoš

Benzín do ohňa navyše prilial kontroverzný právnik Jack Thompson, ktorý prehlásil, že sa bude EA snažiť zo všetkých síl pomôcť, aby Take Two prebrali (pre Thompsona je to diablova firma, ktorá môže za všetky vojny, choroby a záporné ľudské vlastnosti), ponúka im svoje právne skúsenosti, aby zbavili Zelnicka (šéf Take Two) jeho úlohy a umravnil Rockstar Games (Grand Theft Auto, Manhunt, Bully), pretože podľa neho ide o morálny odpad. Paradoxné je, že práve kvôli Rockstaru a ich úspechu siaha EA po Take Two. A možno Jack už zabudol ako obviňoval jednu z najúspešnejších sérii Electronic Arts, The Sims, a označoval ju ako pornografickú hru.

Zdroj: Gamespot