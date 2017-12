Britský O2 nemá dostatočné pokrytie sieťou 3G

Britský regulačný úrad Ofcom upozornil mobilného operátora O2, že nesplnil podmienky licencie na prevádzku siete tretej generácie 3G.

3. mar 2008 o 12:45 Ivan Kahanec

Britský mobilný operátor O2 dostal upozornenie od telekomunikačného regulačného úradu Ofcom (Office of Communications), pretože nesplnil jednu z podmienok licencie na prevádzku siete tretej generácie 3G. Podmienkou bolo, že operátori musia do konca roka 2007 pokryť 80 percent obyvateľstva novou sieťou.

Pokrytie O2 k 31. decembru 2007 však bolo len na úrovni 75,69 percenta. Chýbajúce percentá znamenajú, že sieť 3G od O2 nemôže využívať dva a pol milióna ostrovanov.

Ostatní štyria operátori v krajine - 3, Orange, T-Mobile a Vodafone - túto podmienku splnili.

Aj napriek tomu, že O2 nesplnilo podmienku licencie, nemusí sa veľmi obávať. Ofcom mu totiž predĺžil čas na jej splnenie do konca júna. Ak by O2 ani dovtedy nesplnilo podmienku, regulátor mu len skráti platnosť licencie o štyri mesiace. Licencia bola vydaná do roku 2021.

