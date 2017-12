MySpace pripravuje novú hudobnú službu

Internetová sociálna sieť MySpace pripravuje ďalší útok v snahe o väčšie otvorenie hudobného priemyslu. Podľa spravodajskej agentúry Reuters MySpace chce poskytovať službu, ktorá by kombinovala na jednej strane bezplatné počúvanie hudby podporované reklam

3. mar 2008 o 10:15 (sita)

ou a na druhej strane nutnosť zaregistrovania sa a platené sťahovanie formátov MP3.

Spoločnosť News Corp., vlastníčka sociálnej siete MySpace, sa obrátila na hlavné hudobné značky v snahe o vytvorenie hudobnej webovej stránky, podobnej známemu internetovému portálu hollywoodskych štúdií hulu.com.

Zriaďovateľom služby by bol MySpace a zaradil by sa tak do boja s ostatnými sieťami ponúkajúcimi podobné služby - od iTunes až po servis Rhapsody. Bližšie informácie o plánoch zatiaľ nie sú známe, ale očakáva sa, že MySpace zriadi hudobnú službu na základe svojej fungujúcej sociálnej siete, ktorá každý mesiac pritiahne približne 70 miliónov užívateľov len v Spojených štátoch amerických.