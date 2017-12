Školy môžu získať najmodernejšiu techniku

Stredné a vysoké školy môžu požiadať o Matching Grant a vybaviť svoje počítačové pracoviská najmodernejšou technikou.

2. mar 2008 o 21:22 SITA

BRATISLAVA 2. marca (SITA) - Za posledné tri roky tak získala slovenská akademická obec od spoločnosti Sun Microsystems bezplatne technológie v hodnote asi tristotisíc dolárov. Viaceré vysoké školy si vybudovali vlastné internetové kiosky, knižnice či špičkové študentské pracoviská. Sun Microsystems organizuje podporný akademický program Matching Grant vo svete už viac ako pätnásť rokov, na Slovensku teraz otvára ôsmy ročník. Požiadať o grant je možné až do 20. mája. Agentúru SITA o tom informoval Tomáš Vencelík zo Sun Microsystems

Ako vysvetlil, princípom Matching grantu je model jedna plus jedna. To znamená, že keď si škola zakúpi určité množstvo počítačov alebo iných technológií, rovnaký počet dostane navyše bezplatne. Vzdelávacie inštitúcie si tak de facto môžu zaobstarať špičkové IT technológie za polovičné náklady, pričom majú istotu, že nejde o výbehové či použité zariadenia.

Prostredníctvom zariadení s technológiou Sun Ray sa operácie na počítači nespracovávajú lokálne, ale centralizovane, na serveri. Používatelia tak na to, aby mohli vykonávať bežné úkony, ako je surfovanie po internete, posielanie mailov alebo písanie textov, nepotrebujú kompletné PC s procesorom, pamäťou a pevným diskom, ale vystačia si len s monitorom, klávesnicou a myšou. Kým bežné PC má priemernú spotrebu od 100 do 150 wattov, Sun Ray si vystačí so štyrmi wattmi.

Tri slovenské vysoké školy už začali prevádzkovať desktopové počítačové pracoviská s technológiou Sun Ray. Ako prvá na Slovensku program Matching Grant využila Fakulta chemicko-potravinárskych technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 2001, ktorá týmto spôsobom zabezpečila pre svoju fakultnú knižnicu sto pracovných desktopov. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre si cez Matching Grant zabezpečila tridsať takýchto zariadení a využíva ich ako internetové kiosky. Okrem internetu ich poslucháči využívajú aj na prístup do študentského informačného systému, pomocou ktorého sa môžu napríklad prihlásiť na skúšku. K najväčším tuzemským užívateľom Matching Grantu patrí Materiálovo-technologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Trnave. Tam v súčasnosti prebieha implementácia 120 zariadení, pričom fakulta chce do konca tohto roka rozmiestniť po škole dokopy päťsto Sun Rayov.

Sun Microsystems vypisuje Matching Grant celosvetovo dva razy do roka, vždy v druhom a štvrtom kvartáli, kedy záujemcovia môžu podávať prihlášky. Okrem vysokých škôl sa do neho môžu zapojiť aj stredné a základné školy a ostatné vzdelávacie inštitúcie. Kontakt je na internetovej adrese www.sun.com. Firma na Slovensku za posledné tri roky bezplatne poskytla akademickej obci technológie v hodnote 300 000 dolárov.

Technológia nachádza odozvu nielen na vysokých školách, ale využívajú ju tiež iné inštitúcie, napríklad Univerzitná knižnica v Bratislave. Okrem toho Sun Microsystems minulý rok ukončil rozsiahly projekt financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie, v rámci ktorého tieto zariadenia nainštaloval v 110 mestských a obecných knižniciach rozmiestnených po celom Slovensku, kde slúžia ako verejné prístupové body k internetu.