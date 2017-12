Boj s online kyslíkom sa nedá vyhrať

Ľudia prestávajú čítať noviny. Už len štyria z desiatich obyvateľov Slovenska čítajú pravidelne niektorý z denníkov. Priemerný predaný náklad klesá, v lepšom prípade stagnuje.

3. mar 2008 o 0:00 Marian Timoracký, marketingový analytik United Consultants

Ľudia prestávajú čítať noviny. Už len štyria z desiatich obyvateľov Slovenska čítajú pravidelne niektorý z denníkov. Priemerný predaný náklad klesá, v lepšom prípade stagnuje.

Čítaniu novín venujeme iba približne toľko času ako telefonovaniu z mobilu či surfovaniu po internete.

Poklesu čítanosti papierových správ nič nezabráni

Vydavatelia sa snažia tomuto, podľa všetkého nezvratnému trendu zabrániť zmenami tak v obsahu a spôsobe písania, ako aj v grafickej úprave svojich novín. Investujú desiatky miliónov korún do televíznej reklamy, aby upozornili na svoje zajtrajšie vydania. Vymýšľajú rôzne marketingové fígle na podporu predaja. A nič. Celková čítanosť denníkov postupne z roka na rok klesá.

Jasné, že je to spôsobené internetom, informačnými technológiami a adaptáciou ľudí na nové možnosti. Prečítať si článok kedykoľvek ich napadne. Vyhľadávať texty podľa kľúčových slov. Čítať iba to, čo ich zaujíma. Personalizovať si obsah toho, čo chcú čítať či pozerať. A keby len to. Oni chcú obsah aj vytvárať!

Budúcnosť médií

Trendom v poskytovaní informácií je redukovať obsah do čo najjednoduchšej formy, neobmedzovať jeho použitie, nechať ho ľuďom, aby s ním robili, čo chcú. Celosvetový boom zažívajú internetové sociálne siete (ako napr. MySpace či Facebook), sociálne médiá typu YouTube, Wikipedia, či blogerské platformy. Rastie počet aktívnych internetových používateľov, zvyšuje sa rýchlosť internetového pripojenia a predlžuje sa dĺžka času stráveného na internete.

Na to sa nabaľujú nové, takzvané modulárne médiá, ako sú RSS informačné kanály či widgety (drobná, nenáročná aplikácia na pozadí počítača – napríklad online predpoveď počasia). A to všetko sa už dnes presúva do mobilov.

Prosím vás, kto by už dnes čítal noviny?