Ako utíšiť hlučný počítač?

I keď výrobcovia v posledných rokoch dbajú na to, aby boli počítače a notebooky čo najtichšie, pri prehrávaní multimédií neraz prekáža, ak tiché ozvučenie prehluší pevný disk, optická mechanika či ventilácia. Viete ako ich dostať pod kontrolu? Poradíme vá

3. mar 2008 o 3:00 Milan Gigel

m.

Pevný disk

Pevné disky sú už niekoľko rokov vybavené funkciou, ktorú výrobcovia označujú pojmom Automatic Acoustic Management. Jej úlohou je nastaviť kompromis medzi hlučnosťou pevného disku, a jeho výkonom. Hodnotu prednastavenú výrobcom môže používateľ zmeniť, obzvlášť v prípade, ak sa mu zdá, že jeho disk je podstatne hlučnejší, ako by si želal. Nastavenie za zapíše priamo do flash pamäte pevného disku, takže po každom reštarte počítača sa disk správa tak, ako ste ho nastavili naposledy. Funkciu podporuje väčšina výrobcov, pri diskoch z dielní Seagate však nie vždy pochodíte.

Parameter AAM dosahuje hodnoty od 128 po 255 pričom najnižšia hodnota reprezentuje najtichší chod a najvyššia maximálny výkon. Pre zmenu parametra môžete použiť jeden z nasledujúcich softvérov.

HDD Scan - http://hddguru.com/content/en/software/2006.01.22-HDDScan/

hdparm - http://hdparm-win32.dyndns.org/hdparm/

Feature Tool - http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm#FeatureTool

Optická mechanika

Mechaniky pre čítanie optických diskov sú čoraz rýchlejšie, s tým však súvisí i narastajúca hlučnosť pri prehrávaní multimédií. Existujú však softvéry, ktoré umožňujú obmedziť maximálnu rýchlosť čítania tak, aby mechanika bola tichšia. Niektoré multimediálne prehrávače udržia hlučnosť pod kontrolou automaticky, pri iných si musíte pomôcť doplnkom. Siahnuť môžete po jednom z nasledujúcich softvérov, pozor však na videá vo vysokej kvalite, príliš pomalé čítanie by mohlo spôsobiť trhanie obrazu.

CD-ROM Tool SPTI - http://cdromtool.sourceforge.net/

Nero DriveSpeed - http://www.snapfiles.com/get/nerodrivespeed.html

Chladenie

Na hlučnosti počítačov sa azda najväčšmi podpisuje ventilácia, bez ohľadu na to, či ide o stolové PC, alebo notebook. Ak nechcete, aby chladenie bežalo naplno bez ohľadu na to, či je počítač potrebné chladiť alebo nie, skúste nahliadnuť do nastavení BIOSu. Väčšina nových systémov umožňuje, regulovať otáčky ventilátorov podľa teploty komponentov, ktoré chladia. Pri notebookoch je bežné, že iné nastavenie platí pre beh na batériu a iné pri pripojenom adaptéri.

Výrobcovia základných dosiek zvyknú ponúkať spolu s ovládačmi i špeciálne softvéry, ktoré sa o tichý bez postarajú. Ak takúto možnosť nemáte, siahnuť môžete po univerzálnom softvérovom riešení.

SpeedFan - http://www.almico.com/speedfan.php

TIP: Nezabúdajte na to, že hlavným nepriateľom ventilátorov je prach. Ak nemáte obe ruky ľavé, siahnite po vysávači a odľahčite svoj notebook od prachu, ktorý prekáža jeho chladeniu. Pri stolovom počítači môžete vymeniť opotrebované ventilátory za nové, alebo stíšiť ich chod pomocou maziva.