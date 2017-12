Dopyt po televízoroch s plochou obrazovkou prudko vzrastie

Dopyt po televízoroch s plochou obrazovkou by sa mal do roku 2012 viac ako zdvojnásobiť na 180 miliónov predaných kusov. Motorom by mal byť vysoký predaj v Číne a USA. Vyplýva to z dnes zverejnenej správy japonskej asociácie pre elektroniku a informačné t

21. feb 2008 o 15:00 TASR

Písmo: A - | A + 48 0 Tokio 21. februára (TASR) - echnológie JEITA. Dopyt po LCD televízoroch by mal do 5 rokov dosiahnuť 155 miliónov, pričom vlani sa ich predalo 74,8 milióna kusov. Plazmových televízorov by sa malo v roku 2012 predať 25 miliónov kusov oproti 11,4 milióna kusov vlani. Prognóza je založená na predpoklade vývoja dopytu v 51 krajinách, ktoré reprezentujú väčšinu svetového dopytu, keďže všetky veľké krajiny sú zahrnuté v štúdii, ako uviedol hovorca JEITA. Lídrami na trhu s LCD televízormi sú Samsung Electronics a Sony, pričom tretinu trhu s plazmovými televízormi kontroluje Matsushita Electric Industrial so svojou značkou Panasonic. Informovala o tom agentúra Reuters.