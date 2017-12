Novinky Microsoftu z konferencie GDC

21. feb 2008 o 14:57 Ján Kordoš

Medzi ďalšie odhalenia patrí oznámenie sťahovateľného obsahu pre Grand Theft Auto 4, ktoré bude spustené na jeseň, Ninja Gaiden 2 sa objaví 3.júna a bude možné uploadovať hráčmi uložené videá, na konferencii bolo prezentované Fable 2 a arkádové minihry, pomocou ktorých si budete môcť zarábať a nemusíte mať spustené samotné Fable 2. Medzi štatistiky môžeme započítať plánované vydanie tisícky hier pre Xbox 360, stotisíc uploadov ukážok z Halo 3 denne, vyše miliardy odomknutých archievmentov hráčmi, obrovské množstvo stiahnutých skladieb pre Rock Band, úspech predaných hier pre Xbox 360. To všetko je samozrejme pekné a zároveň aj pravdivé, pretože Microsoftu sa minulý rok darilo, uvidíme však ako to dopadne v tento rok, pretože podľa line-upov spoločností pre Xbox 360 to vyzerá tak, že exkluzívnych titulov bude výrazne menej. A konzolová bitka môže začať naplno!

Zdroj: IGN