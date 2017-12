Založená aliancia za záchranu PC ako hernej platformy

21. feb 2008 o 14:49 Ján Kordoš

Možno aj práve kvôli tomu sa zástancovia PC platformy rozhodli založiť alianciu za zachovanie osobných počítačov ako hernej platformy. Mnohé žabomyšie vojny o najlepšiu platformu v rôznych diskusiách totiž nič neriešia. Vďaka podpore mnohých veľkých spoločností (Acer, Dell, Intel, AMD, Ati, Nvidia, Activision, Epic Games alebo aj Microsoft) sa začne PC priemysel omnoho viac propagovať. Podľa môjho skromného pohľadu bude dôležité navrhovať potrebné kroky pre oživovanie a riešenie problémov platformy, ktorá „nikomu nepatrí“, znižovanie miery pirátstva, zlepšenie situácie ohľadom hardvérových problémov. Napríklad je pekné, že máme milión plus jednu grafickú kartu, ale malo by sa myslieť aj na masové publikum a radšej ako do grafickej prezentácie investovať do vylepšovania iných aspektov ako hrateľnosť, prinášanie nových ideí a podobne. Microsoft už prvé kroky začal robiť značkou Games for Windows a sme zvedaví, či sa čo to prejaví po niekoľkých mesiacoch alebo išlo len o sľuby.

Zdroj: GGMania