Predstavenie Gears of War 2

21. feb 2008 o 14:40 Ján Kordoš

Gears of War 2 bude poháňať Unreal Engine 3.5, ktorý umožní napríklad pokročilejšiu prácu s tieňmi a osvetlením a technológia ambient occulsion umožní generovať jednotlivé tiene podľa geometrie objektov. Áno, bude to vyzerať nadupane, taktiež sa na scéne objaví omnoho väčšie množstvo protivníkov, takže sa boje stanú skutočne epickejšie a prestrelky vášho tímu proti stovke nabiehajúcich Locustov budú vyzerať minimálne impozantne. Ďalším zlepšením prejde fyzikálny model postáv, pri zásahoch bude telo adekvátne reagovať, pri amputácii motorovou pílou sa hlava gúľa briežkom a podobne. Romantická idylka ako z ružovej knižnice. Čo je však najlepšie prostredie bude výrazne rozšírené, nie tak lineárne navrhnuté a jednotlivé prekážky začnú podliehať deštrukčnému modelu, dokonca bolo prehlásené, že všetko na scéne budeme môcť príslušnou zbraňou zničiť! Skrývanie sa za prekážky tak nebude statické, ale jedinou možnosťou je neustály pohyb. Ako to ovplyvní hrateľnosť, si dokážete predstaviť sami. Aby sme to celé zakončili optimisticky, vydanie je naplánované na november 2008.

Zdroj: Gamespot