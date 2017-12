Do internetizácie školstva pôjde 11 miliárd

Vláda dnes schválila Stratégiu informatizácie regionálneho školstva, ktorá by mala do roku 2011 dostať do rozvoja a vybavenosti škôl počítačmi 10,9 miliardy korún. Z toho takmer sedem miliárd korún by sa Slovensku malo podariť vyčerpať z Operačného progra

20. feb 2008 o 13:00 TASR

Bratislava 20. februára (TASR) - mu Vzdelávanie, zvyšok by mal financovať štátny rozpočet. Rezort školstva nastavil ciele tak, aby sa v priebehu štyroch rokov zlepšila infraštruktúra škôl a vyučovanie s využitím informačno-komunikačných technológií bolo dostupné pravidelne každému žiakovi. V porovnaní s Európskou úniou je na slovenských stredných školách pomer žiak-počítač 10:1, na základných dokonca na jeden počítač pripadá až 18 žiakov. Plánované zdroje majú jednak vybaviť školy chýbajúcimi počítačmi, jednak zaškoliť učiteľov, ktorých gramotnosť v tejto oblasti tiež nie je najlepšia. Rovnako by sa mali vymeniť zastarané osnovy a učebnice a školy by mali mať kvalitné vysokorýchlostné pripojenie na internet.