Obedná pauza: Knight Rider

Seriál Knight Rider opäť ožíva a vy dostanete možnosť pripomenúť si ho aj cez dnešnú rovnomennú flešovku. Špeciálnym vozidlom Kitt v nej musíte preskočiť ponad viacero ďalších áut. Nie je to veľmi náročné, stačí vám na to jedno tlačidlo na myši a správne načasovanie. A je pritom jasné, že by Kitt ten skok hravo zvládol aj bez vašej pomoci, on vás len nechá zabaviť sa...