Obedná pauza: pochytajte chrobáky

Hra Bugs vás nebude držať týždne, ale na pár minút pri nej isto radi vypnete. Musíte v nej nazbierať čo najviac bodov, ktoré dostávate za chytanie chrobákov. Do žuvačky. Príjem bodov sa rapídne znásobuje vtedy, keď chrobákov odchytíte viac naraz. No a ešte zostáva dodať, že sa ich nesmiete dotknúť. Ak sa vám to stane viac ako trikrát, hra končí.