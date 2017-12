Saboteur - pomsta nacistom

Vývojári z Pandemic Studios majú dostatok skúseností na to, aby potichu pracovali a na herný trh uviedli vynikajúci titul so skromným pokrčením pliec a vetou na perách typu „veď to nič nebolo“.

19. feb 2008 o 16:36 Ján Kordoš

Ako sme už spomenuli, žiadne spojenie s arkádovou klasikou sa nekoná. Saboteur je zasadený do obdobia Druhej svetovej vojny, kedy to v Európe skutočne vrelo. Túto myšlienku však poznáme z obrovského počtu strieľačiek alebo stratégií, ktorými začína byť trh presýtený, avšak Saboteur na to ide trochu inak. Stealth akcie (alebo ak chcete hry, v ktorých sa musíte skrývať a zostať nespozorovaní čo najdlhšiu dobu, zabíjať potichu a nenápadne) zažili svoje čarovné obdobie, sú žiadané, no i napriek tomu ich nie je mnoho. Spomienky na Thief, Splinter Cell alebo Hitmana sú stále čerstvé a radi sa k týmto kúskom vraciame. Saboteur má byť akýmsi Samom Fisherom na voľnej nohe v krvavom období. A to už príťažlivo rozhodne znie.

Hlavným hrdinom je Sean, úplne obyčajný chlapík, ktorý je naštvaný. Nie je to žiadny špecialny agent alebo hrdina na plný úväzok, ale profesionálny pretekár, ktorého kariéra zaviala tohto statne vyzerajúceho Íra do francúzskeho Paríža. V tú najnevhodnejšiu chvíľu – invázia nacistov do Európy naberá začiatkom 40.rokov minulého storočia na obrátkach a pociťuje to aj naša postava. Fašistický režim postupne prenikal Francúzskom ako nôž maslom a postaral sa o odpratanie Seanovej milej a rodiny. To Seana samozrejme riadne rozhodí a svoju írsku povahu nechá prejaviť sa naplno. Chce sa pomstiť, nič a nikto ho nesmie zastaviť, jedinou satisfakciou budú mŕtve telá tých, ktorí mu zničili život. Nebudeme sa hrať na žiadneho hrdinu na bielom koni, zchraňovať svet a jednoducho to začneme brať celé osobne. Francúzsky odboj je zatiaľ v plienkach a nekoná odvážne kroky za slobodou, no neskôr sa Sean rozhodne, že im pomôže, hoci o svetový mier mu vôbec nejde. Pomsta bude sladká a táto zápletka nás vtiahne do deja určite lepšie ako x-té omieľanie o chrabrosti neohrozeného geroja.





Saboteur bude, ako sme už spomínali, umiestnený do Paríža a jeho blízkeho okolia, ktoré bude do najmenších detailov vymodelované. O totožnú kópiu vtedajšej metropole určite nepôjde, do hry budú prenesené len základné prvky vtedajšej architektúry, dizajn celého mesta je vytvorený s dôrazom na hrateľnosť. Rozsiahlosť tohto všetkého sa neodhadujeme tipovať, no už teraz je zrejmé, že do interiérov vstúpime v minimálnom počte prípadov, všetko sa bude odohrávať v rušných uliciach. Obrovské prostredie bude hneď na začiatku otvorené a záleží len na vašom konaní, ktorým smerom sa vyberiete. Koncept otvoreného sveta by nemal nijakým spôsobom zväzovať ruky tvorcom pri rozprávaní zápletky, úlohy sú vopred zrejmé a na ktoré sa vrhnete a akou cestou, záleží len na vás. Spomínaná pomoc odboju nie je samoúčelná, postupným získavaním dôvery si začnete sprístupňovať iné cesty k riešeniu problémov.

Hranie je tým pádom prístupné rôznym typom hráčov. Môžete sa zakrádať v tieni a vôbec si nešpiniť ruky, no ak dôjde k súbojom, určite proti presile mnoho nezvládnete. Okrem tradičných prestreliek sa k slovu dostanú aj pästné súboje, hanbiť sa v prípade prevahy nebudeme za útek, ktorý bude prebiehať podobným spôsobom ako v prípade nedávno uvedeného Assassin´s Creed. Aj keď Sean nie je takým akrobatom ako Altair (hlavný hrdina AC), dokáže sa vyšplhať po záchytných bodoch na budovu a uniknúť tak pátrajúcemu pohľadu nacistických vojakov. K tomu si treba pridať aj efektné zoskoky za chrbát nič netušiacich hliadok, ktorým už nebude problém znenazdajky napríklad zlomiť väzy a potichu zneškodniť nepríjemného protivníka. Násilie nebude nijakým spôsobom brutálne, môžete sa mu pohodlne vyhýbať a sledovať len svoju cestu. Voľnosti sa medze nekladú a práve tu dostávame na výber, ako celú situáciu zvládneme.



Nemusíte sa hneď pustiť do plnenia úloh – tie sa objavia na špecifických miestach ako zadania ostatných obyvateľov. Dokonca sa nimi nemusíte ani zaoberať, ale zvážiť ich treba, pretože v priebehu hry začne hrať dôležitú úlohu dôvera u ostatných obyvateľov mesta, ktorí vám môžu pomôcť. Otvorený koncept má teda jasné výhody, proti je zbytočné argumentovať, avšak pod podmienkou, že virtuálny Paríž bude pripomínať skutočne žijúce a okupované mesto. Tvorcovia to samozrejme sľubujú a my im aj veríme, ale dobre vieme ako to chodí. Umelá inteligencia protivníkov bude založená na skupinovom princípe, nebudú sa o vás príliš starať, pokým u nich nevzbudíte nechcenú pozornosť. Aby bol svet otvorený skutočne maximálne, podľa poodhalených informácií budeme okrem záškodníckych misií môcť zničiť aj nacistickú vzducholoď.

Za vskutku zaujímavý prvok musíme okamžite pochváliť tvorcov. Ako ste si už určite na obrázkoch všimli, niektoré lokácie sú čiernobiele, iné farebné. Nebude tu rozoberať grafické kvality hry, na tie bude určite s vydaním videoukážok času dosť, budeme sa venovať hlavne tomuto nápadu, ktorý je jednoduchý, ale lákavý zároveň. Farebné miesta totiž odrážajú pre vás prijateľné prostredie, v ktorom vám Parížania dôverujú, snažia sa bojovať po vašom boku a vy jednoducho vidíte, že toto územie patrí vám a môžete sa tu kľudne promenádovať, veľké nebezpečenstvo vám nehrozí. Akonáhle však postupujete smerom k nacistom a do ich miest, z obrazu sa vytráca farba, ocitáte sa na nepriateľskom území a musíte sa mať na pozore. Čiernobiely obraz s výraznou červenou farbou sa dá prirovnať k filmovému Sin City a nielenže viete, kde sa nachádzate, ono aj úžasne vyzerá a dáva atmosfére úplne nový rozmer, hoci ide o vskutku primitívny nápad. Ale fungujúci a zaujímavý.



Dátum vydania Saboteura zatiaľ presne stanovený nebol (pri pohľade na neustále odkladané Mercenaries 2 sa ani nedivíme), očakávame ho v tento rok, skôr k jeho koncu. Pandemic Studios vedia zaujať a keďže sme strieľačkami a stratégiami z Druhej svetovej už skutočne prejedení, prijímame tento projekt ako výzvu priniesť do hrania nové rozmery. Pokúšala sa o to séria Commandos (tretí diel dokonca vo forme FPS), avšak už to jednoducho nebolo ono. Saboteur ponúkne zaujímavé momenty, nové prvky a hlavne zábavu z trochu iného pohľadu, než cez hľadáčik samopalu alebo veliteľského postu nejakého generála. Otvorený svet dáva mnoho možností voľby, hrdina pôsobí ľudsky... jednoducho je záhadou, že sa o tomto projekte tak málo hovorí. Vy o ňom však už viete.