Gates: Vystačíme si aj bez Yahoo

Zakladateľ Microsoftu Bill Gates vyhlásil, že ak neovládnu Yahoo, budú masívne investovať v oblasti internetového vyhľadávania.

19. feb 2008 o 15:20 SITA

SEATTLE. Americká softvérová spoločnosť Microsoft plánuje masívne investovať v oblasti internetového vyhľadávania aj v prípade, že sa jej nepodarí získať internetovú spoločnosť Yahoo. Vyhlásil to zakladateľ Microsoftu a najbohatší muž planéty Bill Gates.

"Môžeme si dovoliť veľké investície do technológií a marketingu. Urobíme to s Yahoo alebo bez neho ," vyhlásil Gates v rozhovore pre agentúru Reuters. Ako dodal, spoločnosť Microsoft by však ľahšie prenikla na cieľový trh s pomocou technológií Yahoo.

Microsoft plánuje posilniť svoju pozíciu v oblasti internetového vyhľadávania a konkurovať tak úspešnému internetovému vyhľadávaču spoločnosti Google.

Gates v rozhovore znovu označil ponuku svojej spoločnosti na prevzatie Yahoo za "veľmi férovú". Softvérový gigant ponúkol za akciu Yahoo 31 USD v akciách a hotovosti, čo ohodnocuje internetovú spoločnosti na 41,7 mld. USD. Vedenie Yahoo však ponuku odmietlo ako prinízku. Analytici predpokladajú, že Microsoft by mohol zvýšiť ponuku na približne 35 USD za akciu.

"Na podmienkach ponuky sa nič nemení," zdôraznil však Gates. Po akvizícii Yahoo by sa Microsoft stal najväčšou firmou v oblasti informačných technológií na svete a ohrozil by pozíciu súčasného lídra v oblasti internetového vyhľadávania a inzercie, spoločnosti Google.