Ceny za káblovku skôr klesajú

Silnejúca konkurencia stlačila ceny televízie cez kábel. Na to, aby klient platil menej, niekedy stačí vypovedať zmluvu a väčší operátori zvyknú ponúknuť lepšie podmienky.

19. feb 2008 o 9:00 Ivan Kahanec

BRATISLAVA. Kto chce ušetriť na káblovej televízii a skončila sa mu viazanosť, mal by sa najprv pokúsiť o to, aby získal od svojho súčasného poskytovateľa viac za rovnaký mesačný poplatok. Prípadne to isté za menej peňazí. Dá sa to dosiahnuť napríklad tak, že si káblovku odhlási a počká na reakciu operátora. Najmä vo väčších mestách je pravdepodobné, že sa mu operátor telefonicky ozve a ponúkne mu zľavu alebo viac služieb za pôvodnú cenu.

Často býva zaujímavá aj akciová ponuka pre nových klientov. Záujemca tak odmietne takzvanú retenčnú ponuku a neskôr sa vráti k pôvodnému operátorovi ako nový klient. Firmy si už dávajú pozor na to, aby nemohli akciovú ponuku využiť ich súčasní klienti. Preto trvá akcia kratšie, ako je výpovedná lehota. Kto chce ušetriť, môže zariskovať a počkať si na novú akciovú ponuku pre nových­ klientov. Bez televízie by nemal ostať dlho, keďže akciové ponuky prichádzajú pravidelne. Okrem toho, môže za lepšou ponukou prejsť ku konkurencii.

Menší operátori, ktorí pôsobia len v niekoľkých mestách, majú často rôzne ponuky pre rôzne lokality. Rozdiely sú v cene za káblovku aj v ponuke programov.

Digitál alebo analóg

V súčasnosti sa už aj medzi tradičnými káblovými operátormi stáva štandardom vysielanie v digitálnej kvalite. Je za tým zrejme aj to, že digitálnu televíziu ponúkajú firmy, ktoré sú známe skôr z oblasti poskytovania internetu a telefonovania.

Rozdiel v mesačnom poplatku medzi digitálnou a analógovou televíziou nie je veľký a pohybuje sa rádovo v desiatkach korún. A to oboma smermi, čiže v niektorých mestách je z pohľadu mesačných poplatkov výhodnejšie mať digitálnu televíziu ako analógovú. V základnom balíku digitálnej televízie je zvyčajne viac televíznych programov ako v základnom balíku analógovej.

Klienti musia pri digitálnej televízii počítať s dodatočným poplatkom za set-top box, ktorý digitálny príjem televízie umožňuje. Napríklad T-Com ho ponúka pri dvojročnej viazanosti za takmer 2400 korún. Ak si klient vezme iba digitálnu televíziu od Orangeu, zaplatí za zariadenia takmer osemtisíc. Pri kombinácii stredných a vyšších balíkov digitálnej televízie a pripojenia na internet dostane všetky potrebné zariadenia za korunu. Rovnako za korunu môže získať záujemca set-top box aj od UPC. K set-top boxu sa pripája klasický televízor a diváci si nemusia kupovať nový.

Aj menší operátori mávajú akciové ponuky na set-top boxy alebo na zriadenie služby. Digi TV ponúka všetky potrebné zariadenia, teda dekodér aj parabolu pri ročnej viazanosti bezplatne.

S internetom či bez

Noví hráči na trhu káblovej televízie ju ponúkajú aj v balíkoch s pripojením na internet a s pevnou telefónnou linkou. V ich ponuke vychádza celý balík, tzv. triple play, výhodnejšie, ako keby si zákazník kúpil všetky tri služby samostatne. T-Com dokonca ponúka digitálnu televíziu za vyšší mesačný poplatok ako celý balík Magio, kde je televízia, internet bez obmedzenia objemu sťahovaných dát a prípadne aj telefón. Rozšírený televízny balík spolu s internetom vychádza od väčších firiem na 800 až 1000 korún.

Komu stačí napríklad pomalší internet od lokálneho poskytovateľa a menej programov, môže mať celý balík aj za menej. Základný televízny balík menších poskytovateľov, kde sú slovenské televízie a niektoré zahraničné, spolu s pomalším pripojením na internet vyj­de aj na menej ako 500 korún mesačne.

Výhody digitálu vyššia kvalita obrazu možnosť sledovania televízie vo vysokom rozlíšení (HD) televízny program s opismi relácií a filmov priamo na obrazovke televízora v niektorých prípadoch mozaika programov, keď sa na obrazovke zobrazí niekoľko televíznych­ staníc naraz možnosť vrátiť film späť o niekoľko minút alebo ho prerušiť a potom ho dopozerať

Konkurencia stlačila ceny Donedávna si televízni diváci nemohli vyberať. V ich okolí bola len jedna firma, ktorá im ponúkala káblovú televíziu. V súčasnosti je týchto firiem podstatne viac. Televízni diváci si môžu v súčasnosti medzi poskytovateľmi káblovej televízie vyberať. Konkurencia na trhu sa výrazne zostrila najmä po príchode firiem, ktoré dovtedy pôsobili ako poskytovatelia internetu či telefonovania. V súčasnosti napríklad v Bratislave pôsobí UPC, Orange, T-Com, Satro alebo cez satelit Digi TV. V hlavnom meste pôsobia aj menší operátori, ktorí pokrývajú niekoľko ulíc. V krajských a niektorých okresných mestách je konkurencia slabšia, no aj tak si môžu záujemcovia vybrať aspoň z dvoch či troch možností. Ceny menších­ operátorov neprevyšujú ceny celoslovenských. Navyše, kto si nevyberie z ponuky káblových operátorov, môže si vybrať televíziu cez satelit od Digi TV. Výhodou je, že pri ročnej viazanosti získa potrebné zariadenia za korunu a mesačný poplatok neprevyšuje poplatky konkurencie. Často je aj nižší. Nevýhodou sú v súčasnosti dlhšie čakacie lehoty. Okrem toho si môže záujemca zakúpiť vlastnú parabolu a kartu do dekódera SkyLink, niek­dajší SlovakLink, za 4000 korún. Potom už však nič neplatí. Nevýhodou tohto riešenia sú vyššie počiatočné náklady. Satelitný príjem ostáva popri vlastnej anténe jedinou možnosťou pre menšie obce a mestá. Do nich sa totiž pre firmy neoplatí ťahať káble. (ik)

Pre zväčšenie kliknite na tabuľku.