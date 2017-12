Rainbow Six: Vegas 2 - znovu proti teroristom

Séria protiteroristickej jednotky Rainbow Six vychádzajúcej pod menom spisovateľa Toma Clancyho má dlhoročnú históriu, ktorá sa prehliadať nedá.

18. feb 2008 o 19:45 Ján Kordoš

Séria protiteroristickej jednotky Rainbow Six vychádzajúca pod menom spisovateľa Toma Clancyho má dlhoročnú históriu, ktorá sa prehliadať nedá. Postupne sa síce hrateľnosť menila a odklonila od pôvodnej myšlienky skutočného simulátoru, v ktorom sme si mohli všetky kroky naplánovať na podrobnej mape mierne zložitým systémom. Riadenie jednotiek bolo brané vážne a každá maličká chybička vyústila v reštart misie, pretože bývalo pravidlom, že aj jeden zásah môže spôsobiť smrť. Strategický prvok plánovania bol dôležitou súčasťou hry, avšak časom sa Rainbow Six začal transformovať do akčnejšej podoby. Prvý pokus Lockdown však nedopadol najlepšie a mnoho hráčov ho považuje za najslabší článok tejto inak úspešnej série od UbiSoftu.

Predošlý diel Vegas ponúkol mnohé zlepšenia, a hoci sa návrat ku koreňom nekonal (a konať ani zrejme už nikdy nebude, pokrok nezastavíš), išlo o úspešný projekt, ktorý spojil skrývanie sa za prekážky a akčnosť. Chýb niekoľko bolo, avšak posun vpred to bol taktiež, navyše po záverečných titulkoch bolo každému jasné, že pokračovanie z miesta hriechu na seba nenechá dlho čakať. Stalo sa. Skok do úplne novej hrateľnosti sa nekoná, aj keď niekoľko krokov pomimo vyznačenej cesty minulým dielom očakávať musíme. Rainbow Six: Vegas 2 predstaví niektoré zlepšenia, ktoré nám ako chyby vadili, prinesie príbeh z iného pohľadu a dúfame, že sa hon na Gabriela Nowaka, hlavného záporáka pôvodného Vegas, už konečne podarí. Po páde vrtuľníku sa totiž na mieste nehody našlo len telo pilota a Nowak zmizol.





Pátranie po teroristovi však nezačne okamžite. Prvá časť misií sa totiž odohráva mimo územia USA a hráme za inú postavu, v koži ktorej si prežijeme nepríjemné chvíle ako člen protiteroristickej jednotky. Taktiež je logický časový posun. Vegas 2 sa odohráva pred prvým dobrodružstvom, no beh po časovej línií sa posúva aj vpred, aby sme sa neskôr presunuli do samotného Las Vegas. Všetko sa to napokon ku koncu spojí, mnohé sa vysvetlí a predpokladáme, že sa napokon zápletka aj rozumne uzavrie a nebude nás čakať otrepané To Be Continued. Konkrétnejšie indície ohľadom príbehu však zostávajú utajené a je bezpredmetné sa nimi zaoberať, pretože pôjde o dôležitú časť hry, ktorú by bolo neradno vyzradiť. Či tam bude konšpirácia v najvyšších kruhoch alebo nejaká zrada, je jedno. Príbeh nebude v pozadí a zohrá dôležitú úlohu v budovaní atmosféry.

Systém hrania však zostáva rovnaký, len je prevedený do prirodzenejšej podoby. Často sa totiž stávalo, že napriek proklamovanému skrývaniu sa a taktickejšiemu postupu stačilo nepriateľov jednoducho postrieľať. Tak primitívne to už fungovať nebude, pretože nielen vaša jednotka bude medzi sebou komunikovať a spolupracovať, rovnakú taktiku začne používať aj nepriateľ. Pokročilá umelá inteligencia bude zvládať koordinovať obranu, stanovovať si priority a strategicky útočiť na vaše nekryté miesta. Na priamy boj tvárou v tvár môžeme zabudnúť a krytie sa stane nutnou súčasťou postupu, nielen lákadlom ako si spríjemniť hranie. Navyše to už nebude tak jednoznačné, keď stačilo zaľahnúť za kadejaký objekt a pocit bezpečia sa dostavil okamžite. Po vzore Call of Duty 4 sa berie do úvahy materiál, z ktorého je prekážka vytvorená. Sádrokartón pri troche snahy prerazíte päsťou a munícia s ním veľké problémy mať nebude, no s betónovými stenami to už je samozrejme trochu náročnejšie – radšej to neskúšajte. Rozstreliteľné prekážky sa nám však pozdávajú a dodajú hre nielen uveriteľný náboj, ale zdvihnú atmosféru a donútia nás naplánovať ďalší pokus skutočne precízne. Ovládanie ostatných členov jednotky nebude zložité, často sa dokážu o seba postarať aj sami. Brnkačka to však nebude aj napriek rozumným spolubojovníkom – dôležité ciele misie musíte splniť vy sami.

Ďalšou zmenou je lepšie zžitie sa s postavou, ktorú si na začiatku hrania vytvoríte. Znamenie zo zverokruhu a obľúbené filmy zrejme najdôležitejšou voľbou pri editovaní postavy nebude, avšak postupne si počas hrania (v singleplayeri aj v multiplayeri) zlepšujete svoje schopnosti a vlastnosti. Zadarmo to nebude, no ohodnotenie bude stáť za to. Dostaneme prístup k novým zbraniam alebo modifikáciám vlastnených kúskov. Rôzne hodnosti zostávajú po starom, takže si fanúšikovia užijú hodiny a hodiny trénovania pri expovaní na maximum. Podpora multiplayeru bola vo Vegas oceňovaná na mnohých frontoch a na rôznych mapách sa dalo skutočne výborne vyblázniť. Vývojári to veľmi dobre vedia a multiplayer plánujú vylepšiť po všetkých stránkach. Samozrejme, nové mapy, nové handry a všetko to okolo je očakávané, určite však poteší hlavne kooperatívny mód, v ktorom môže ďalší hráč naskočiť do hrania kedykoľvek a pripojiť sa ako štvrtá postava do práve prebiehajúcej misie z kampane v singli.



Keď sme pri predstavovaní hry váhali, či pôjde o skutočne plnohodnotný druhý diel alebo predražený datadisk, vsádzali sme na druhú možnosť. Isteže, zlepší sa aj grafické spracovanie a kadejaké efekty nás znovu dostanú, no miernymi úpravami prejde aj hrateľnosť a už teraz sa odvážime tvrdiť, že je to krok smerom vpred. Rainbow Six: Vegas 2 sa objaví v priebehu marca a budeme to môcť posúdiť sami. Nepôjde o originálne pokračovanie, ani o žiadny obrat o 180° od predlohy. Naskočenie do rozbehnutého vlaku však nesie všetky známky kvalitného titulu.