8 dôvodov prečo PC nie je mŕtve

Po nedávnom vyjadrení Cliffa Bleszinskeho na PC platformu a jej úpadku sa rozhodol CVG reagovať osmičkou dôvodov, prečo osobné počítače pokojne prežijú aj napriek jeho silným vyjadreniam. Nedá sa s tým inak, než súhlasiť, pretože každý bod je založený na

18. feb 2008 o 15:33 Ján Kordoš

Po nedávnom vyjadrení Cliffa Bleszinskeho z Epic Games na PC platformu a jej úpadku sa rozhodol CVG reagovať osmičkou dôvodov, prečo osobné počítače pokojne prežijú aj napriek jeho silným vyjadreniam. Nedá sa s tým inak, než súhlasiť, pretože každý bod je založený na pevnom základe a vyvíjať hry pre PC sa skutočne oplatiť. Podobne sa vyjadril aj šéf Valve Software, Gabe Newell. A tu je už spomínaných osem dôvodov, prečo PC ako herná platforma nezanikne:

1. Otvorená platforma – Keďže PC „nikomu nepatrí“ a nikto nemusí schvaľovať vývoj či sa nikomu nemusia platiť licenčné poplatky, môže si svoju hru spraviť ktokoľvek. Isteže, obnáša to aj dostatočne veľké množstvo priemerných titulov, no situácia nie je vôbec až tak vážna, dokonca porovnateľná s konzolovým trhom. Hráči môžu navyše po hraní získať skúsenosti s rôznymi editormi a pripraviť rôzne mody, nové úrovne alebo fanúšikovské vylepšenia. Ak sa v nejakej hre vyskytnú chyby, môžu sa formou patchov zaplátať (dá sa to samozrejme aj zneužívať a tento systém postupne využívajú aj konzoloví tvocovia). Tak ako tak, svoj talent môže rozvíjať nádejný vývojár bez väčších problémov a skôr si ho niekto všimne.

2. Real-time stratégie – Isteže, postupne sa začínajú objavovať rôzne konverzie na konzoly, ale ovládanie spojené s myšou gamepad jednoducho nenahradí. I tak sú prvé konzolové projekty skôr nemastné-neslané a prím hrajú vynikajúce (a výborne predávajúce sa) tituly a známe značky, ktoré sa tešia veľkej obľube u hráčov. Blizzard chystá druhý Starcraft a už teraz sa očakáva obrovský ošiaľ. Electronic Arts nedávno ohlásilo Red Alert 3. Aj keď sa chystá aj na PS3 a X360, primárna platforma a zdroj ziskov je jednoznačne na strane PC. Príkladov by sa dalo nájsť mnoho a zatiaľ platí, že ak stratégiu, tak jednoznačne na PC.

3. Digitálna distribúcia – Získavanie plných hier cez Steam je stále populárnejší – najlepšie o tom hovorí 15 miliónov účtov. Jednak sa môžu presadiť neznámejšie zoskupenia vývojárov, ktoré nemajú za sebou veľkého investora a nedokázali by vydať svoj projekt tradičnou cestou cez kamenné obchody, a jednak získate hry výrazne lacnejšie. Na tomto poli postupne začína experimentovať Microsoft s ponukou stiahnuteľných projektov pre pôvodný Xbox, avšak úspech sa nedá dopredu predvídať rovnako ako v prípade PC. Digitálna distribúcia sa rozširuje stále viac a oplatí sa to minimálne pre nezávislých vývojárov.

4. Mody – Vezmime si Unreal Tournament 3 pre PS3. Určite kvalitná hra, ale skutočného kráľa na multiplayer zameraných akcií z neho spravia až samotní hráči vydávaním rôznych úprav. Módov sa určite vyrojí neskutočné množstvo, čo bude na PS3 určite obrovský problém a jednoducho k nemu nedôjde. Bonusový obsah vo forme nových máp, úprav pravidiel alebo dokonca iných žánrových modifikácií je možný výhradne na PC. Zažili sme to napríklad s Half-Lifeom, takže viac to rozoberať nemusíme.

5. MMO – Masívne multiplayer projekty (World of Warcraft a spol.) sú na konzolách rozšírené ako sneh v rovníkovej Afrike. Nemusí to byť práve váš obľúbený žáner, avšak prehliadať ako zdroj príjmov ho rozhodne netreba. Blizzard je dôkazom, finančne sa mu výborne darí a ak by už ani prstom nepohli, WoW zaručí aj ich vnúčatám pokojný život. A na konzolách? Sieťové obmedzenia nikdy nedovolia uskutočniť vývojárom sen o masívnom online svete, v ktorom by sa mohli hráči nielen združovať (pripravované Home), ale zároveň aj plnohodnotne hrať so stovkou skutočných hráčov.

6.Technologický pokrok - Samozrejme, konzolové projekty vyzerajú výborne a predstavujú v niektorých prípadoch špičku, no treba vziať do úvahy 5-ročný životný cyklus jednotlivých konzol, do ktorých novú grafickú kartu jednoducho nenarvete. Úplne postačilo uvedenie Crysis. Táto akčná hra je neskutočne krásna. Potrebujete síce na plnohodnotný beh lepší stroj, avšak o rok dva to bude tradičný stroj ležiaci u nejedného hráča. Argumentovať s novými verziami konzol s hardvérovými úpravami je bezpredmetné. PC vývojári budú po technologickej stránke vždy minimálne o pol kroka pred konzolovými - dnes si môžete kúpiť tú najdrajšiu grafickú kartu a máte istotu, že zajtra sa objaví na trhu výkonnejšia novinka. Stopercentný výkon z PS3 síce dostaneme až v priebehu nasledujúcich rokov, avšak moderné technológie znovu postúpia vpred.

7. Spore – Uviesť ako dôvod konkrétnu hru je určite odvážne, avšak v prípade herného génia Willa Wrighta to nie je až tak veľký problém. Sila PC platformy tkvie v tom, že je ľahko uchopiteľná, osobný počítač má dnes už doma takmer každý a vedia to využiť ľudia ako Will. Prináša jednoduchý koncept nie klasickej hardcore hry, ale doslova hračky, v ktorej môžete stráviť nezanedbateľné percento hrania v editore, prípadne sa baviť do skonania svetov. Že Spore bude úspešné aj po predajnej stránke nepochybuje nik. Vy áno? Neveríte človeku, ktorý stvoril The Sims? More datadiskov k tomu netreba spomínať, závidíme každému, kto si ich vôbec pamätá.

8. Krok do neznáma – Nech to je akokoľvek, práve na PC sa vždy objavili skutočné novinky, ktoré posunú herný trh ďalej, aby zbytočne nestagnoval. Originálne projekty sa raz za čas vytvoria aj na konzolách, o tom niet pochýb, ale práve na PC nemajú tvorcovia žiadne limity a môžu priniesť nový žáner. Príklad z nedávnej minulosti je Battlefield: Heroes. Stiahnete si plnohodnotný titul a hráte. Občas uvidíte reklamu (nie dotieravú, pozdravujeme naše televízie), ktorá zabezpečí, že titul prežije. Ono to skutočne funguje, v EA to majú odskúšané! A to je len jediný príklad. Práve PC má najväčšiu šancu, že predstaví úplne nový herný žáner, novú hrateľnosť, nové prvky. Veď kto by už len chcel investovať státisíce (až milióny) dolárov do nového konceptu na konzolách, keď sa nemusí vôbec vyplatiť?

PC platforma určite mŕtva nie je a rozhodne mŕtva ani nebude. Dáme za to ruky do ohňa, pretože zvyk je železná košeľa a na PC sa hrať neprestane. Môžete mať hoc aj štyridsať rokov, jednoduchú casual gamesku si istotne radi spustíte. Navyše by sme mohli pokojne pridať ešte tri tunajšie dôvody. U nás je PC platforma na rozdiel od západu vo výraznej väčšine oproti konzolovej konkurencii a zatiaľ sa presadilo len Sony. Je to možno v náture, ale je to rozhodne fakt. Ceny hier sú neporovnateľne nižšie ako u konzolových kúskov. Keď vezmeme do úvahy novinku, je tá istá hra na Xbox 360 alebo Playstation 3 raz tak drahá ako PC verzia. A dôvod tretí, väčšina titulov začína na našom trhu vychádzať v lokalizovanej podobe, v českom jazyku.

Zdroj: CVG