Stroje dostihnú ľudskú inteligenciu do roku 2029

Stroje dosiahnu úroveň ľudskej inteligencie do roku 2029, predpovedal jeden z významných amerických vynálezcov. Ľudia sú na začiatku výhod, vďaka ktorým im budú malé roboty implantované do mozgu, aby sa stali inteligentnejšími, uviedol Ray Kurzweil.

21. feb 2008 o 8:30 (sita)

Odborník verí, že stroje a ľudia sa spoja prostredníctvom implantácií s cieľom zlepšiť inteligenciu a zdravie. "Je to skutočne súčasťou našej civilizácie. Nepôjde však o inváziu mimozemšťanov, ale inteligentných strojov, ktoré nás vymenia," vysvetlil Kurzweil. Stroje už teraz robia stovky vecí, ktoré zvykli robiť ľudia - na rovnakej úrovni alebo lepšie - v rôznych oblastiach, uviedol vedec.

"Som si istý, že do roku 2029 budeme mať hardware aj software na dosiahnutie úrovne ľudskej inteligencie so značnou podporou ľudskej inteligencie, vrátane emocionálnej inteligencie," povedal Kurzweil. "Už teraz sme ľudská civilizácia strojov - využívame techniku na rozšírenie svojich fyzických i psychických obzorov - a toto bude ďalšie rozšírenie," dodal.

"Máme inteligentné nanoroboty, ktoré sa môžu dostať do mozgu kapilárami a pôsobiť spoločne s biologickými neurónmi," povedal Kurzweil pre internetový portál news.bbc.co.uk. Podľa neho by nás nanoroboty mohli urobiť "chytrejšími" a mohli by sme si zapamätať viac vecí.

Ray Kurzweil je jedným z 18 vplyvných vedcov, ktorí tvorili porotu pre výber najväčších výziev v technike 21. storočia. Porota oznámila vybraných štrnásť výziev na každoročnom stretnutí Americkej asociácie pre rozvoj vedy (AAAS) v Bostone.

Informácie zverejnil internetový portál news.bbc.co.uk.