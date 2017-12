Pôsobivé video z hororového Alone in the Dark

18. feb 2008 o 8:58 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 0 0 Alone in the Dark sa síce neustále prekladá, ale podľa poslednej ukážky (a potvrdenia od vývojárov) práce na projekte skutočne finišujú. Môžete sa pozrieť, čo všetko v hre dokážete a ako môžete využívať prostredie k svojmu prospechu. Interaktívnych miest je mnoho, napríklad môžete vziať svetlo do vlastných rúk, kombináciou predmetov v pôsobivom inventári (kabát hlavného hrdinu) kombinujete rôzne predmety a vzniknuté situácie vyzerajú skutočne pôsobivo. Už len preto, že riešení vzniknutých problémov bude neúrekom a okrem klasického strieľania sa môžete zabávať napríklad s ohňom. Pozrite si takmer 5 minút trvajúce video a uvidíte sami. video //www.sme.sk/vp/2981/ Zdroj: Gamer´s Hell