Newyorčanka dostala šesť rokov za sexuálne vydieranie cez internet

Obyvateľka amerického štátu New York dostala šesť rokov väzenia za vydieranie sexuálnych partnerov, s ktorými sa vypočítavo zoznamovala prostredníctvom internetu.

16. feb 2008 o 21:33 TASR

Mineola 15. februára (TASR) -

Shawn Payneová sa do výnosného vydieračského podniku pustila spolu so svojím priateľom. Na internetových zoznamovacích stránkach cieľavedome vyhľadávala osamelých mužov, informovala agentúra Associated Press.

Dohovorila si s nimi osobné stretnutia, počas ktorých došlo k pohlavnému styku. Páchateľka si pritom zhotovovala pikantné videozáznamy, ktoré pod hrozbou zverejnenia používala na vydieranie obetí.

Podľa obžaloby vymohla žena od niektorých svojich milencov až 50.000 dolárov (1,1 milióna Sk).

Obaja obžalovaní sa pod ťarchou dôkazov priznali, Payneovej komplica minulý týždeň odsúdili na osem rokov odňatia slobody.