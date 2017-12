Red Alert 3 - nečakaný červený útok

15. feb 2008 o 13:00 Ján Kordoš

Keď sa objavila správa o skutočne pravdivom ohlásení titulu Red Alert 3, tak trochu sme sa nevedeli ubrániť tomu, že si z nás niekto robí pekný deň. V Electronic Arts síce oznámili, že sa dočkáme jedného zaujímavého prekvapenia, avšak skôr to boli sny o treťom strategickom dobrodružstve, ktoré výborne sekunduje sérii Command & Conquer. Lenže Red Alert 3 sa objavil na dvoch obálkach časopisov (a tie sa zas objavili predčasne na internete), so správami sa roztrhlo vrece a fanúšikovia sa v ošiali už nedokázali zastaviť a všetko sa prevalilo von o niečo skôr, než bolo pôvodne plánované. My sa tak môžeme len radovať, že v EA nezabudli na známu a úspešnú sériu, na ktorej bude samozrejme pracovať bývalý Westwood a okrem tradičných prvkov akčných RTS ponúkne aj niekoľko vylepšení.





Fanúšikovia a priaznivci série sa budú však musieť v niektorých prípadoch prispôsobiť novinkám, ktoré postupne valcujú herný trh. Nie, že by sme znovu nestavali budovy a nevyrábali jednotky, to všetko zostáva zachované, no oproti minulosti sa dve strany konfliktu už jednoducho nenosia, a preto nás čaká trojica nepriateľov stojacich proti sebe tvárou v tvár. Alternatívna minulosť predstavená už v prvom Red Alerte bola určite zaujímavá. Tretí diel pokračuje v stopách posledného červeného ataku a ruská veľmoc si po drvivej porážke rozhodla trochu zmeniť minulosť a tým pádom aj budúcnosť. Cestovanie v čase sa stane osudným Einsteinovi a keď sa prebudíme do reality, tak zistíme, že nie všetko sa vyvíja ružovo... skôr je všetko až nepríjemne červené. Armáda z východu si postupne podmaňuje svet, proti čomu sa snažia Spojenci bojovať zubami nechtami, no to ešte netušia, že po tretej svetovej vojne (ak alternatívna minulosť, tak už poriadna) pribudne ďalší kohút na smetisku. Japonsko síce posledný krvavý konflikt (ten skutočný) prehralo, avšak v Red Alerte sa vrhli na technologický vývoj a vďaka svojej povestnej pracovitosti sa prepracovali na čelo moderných hračiek, čo samozrejme plánujú využiť vo svoj prospech a zabojovať o nové rozloženie sveta.

Rozdielnosť troch strán je samozrejme aplikovaná dobre známym modelom, pričom základom zostáva vyváženie jednotlivých jednotiek, aby nedochádzalo k nepríjemnej nadvláde jednej z frakcií. Spojenci prinášajú staré dobré a známe jednotky s vyváženými vlastnosťami, pričom sa vrátia niektoré známe kúsky. Spojenci majú prevahu vo vzduchu, pričom boj nebude prebiehať výhradne na zemi, bojisko sa výraznou mierou presunie nielen smerom nahor, ale dôležitú úlohu budú zohrávať aj súboje na vodnej hladine. Ruská strana sa spolieha na svoju početnosť a Tesla technológiu, ktorú sa snažia aplikovať do všetkých možných i nemožných jednotiek. Japonci zas holdujú moderným kúskom a inklinujú k používaniu obojživelných jednotiek a plazma technológií. Niektoré jednotky sa tak môžu vynoriť spod hladiny mora, vyjsť na súš alebo dokonca v prípade Sea Wing Bomberu sa rovno vzniesť do vzduchu.



Variabilita jednotiek teda po vzore Starcraft 2 by nemala robiť nikomu problémy a každý si nájde svoju stranu podľa toho, akú stratégiu momentálne preferuje. Počíta sa s tým hlavne v kooperatívnom multiplayeri, kedy prechádzate jednotlivými mapami spoločne s kamarátom proti počítačom riadenému nepriateľovi. Tento mód sa určite nestratí. Oproti minulosti však môžeme očakávať mierne spomalenie celej hrateľnosti. Tým sa Red Alert 3 výrazne odlíši napríklad od spomínaného Starcraftu 2, ktorý sa spolieha práve na rýchle plánovanie s veľkým počtom jednotiek. Séria by však nemala stratiť svoju pôvodnú tvár, len budeme operovať na bojiskách strednej veľkosti, pričom hrateľnosť nie je založená na nekonečnom vyrábaní obrovského počtu jednotiek a následného vysielania do frontu na istú smrť. Výrazne to však záleží od strany – ruská veľmoc istotne nebude svojich pešiakov šetriť, no masové hroby by sme vykopávať tentoraz nemali. Ako to všetko vývojári mysleli, uvidíme až z hrateľnej verzie, pretože práve tento krok môže fanúšikom ublížiť, ale zatiaľ nebudeme nič zatracovať ani chváliť.

Red Alert 3 pobeží na Sarge engine, ktorý sa nám predstavil už pred niekoľkými rokmi v Command & Conquer: Generals a už tradične prešiel mnohými zmenami, no po niekoľkých ohlasoch si hra uchováva svoj klasický pohľad zhora. Dnes to môže vyznievať už skôr archaicky, pretože nám Red Alert 3 určite neponúkne grafické orgie typu World in Conflict a s ním spojené úžasné efekty, ale ani zničiteľný terén ako Company of Heroes, no zachováva si tak svoju starú dobrú tvár, ktorú milujeme. Na druhú stranu sa vývojári už teraz chvália výbuchmi alebo prepracovanou vodnou hladinou, kde sa tentoraz bude boj odohrávať omnoho častejšie, než tomu bolo v minulosti. Interakcia s prostredím by mala taktiež fungovať: elektrické zbrane vo vode spravia riadnu paseku, veríme aj v šírenie sa ohňa v prostredí. Filmové sekvencie behom misií už berieme ako samozrejmosť. Tvorcovia potvrdili videá vo vysokej kvalite, pričom sa dočkáme až 190 minút animácií, čo je na strategický titul skutočne nadmerná minutáž. Nepôjde však o žiadne vážnejšie brané sekvencie, znovu sa vsadí na (pre celú sériu Command & Conquer i Red Alert) typické béčkové filmy, ktoré budú síce niekedy vyznievať skôr humorne, ale opak by sme ani nečakali.



Red Alert 3 sa určite nepokúsi vybrať originálnou cestou, ale vsadí na dobre známe princípy, takže priaznivci starších dielov by sklamaní byť nemuseli, hoci noviniek niekoľko bude. Dátum vydania je plánovaný na záver tohto roku a je vidno, že sa v EA chopili šance využiť dobre známy svet a venujú sa známym značkám, ktoré majú silné meno. Niekedy jednoducho ďalšie diely berieme všetkými desiatimi a práve Red Alert 3 medzi takéto kúsky patrí. Okrem PC verzie sú v pláne aj dva konzolové porty na Xbox 360 (tu sa stratégie začínajú postupne presadzovať, veď nás po Tiberium Wars a Battle for Middle-Earth 2 čaká Halo Wars, EndWar alebo aj Supreme Commander či World in Conflict alebo konzolová Civilizácia) a prekvapujúco aj Playstation 3, kde si séria odbije svoju premiéru. Navyše hráči, ktorí si zakúpia datadisk Kane´s Wrath, majú zabezpečenú účasť v betateste Red Alert 3.

