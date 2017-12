Samsung predstavil konkurenta iPhonu a telefón s "dušou"

Spoločnosť Samsung predstavila na výstave World Mobile Congress 2008 viacero mobilných telefónov orientovaných na životný štýl. Modely Soul, G810, F400 a F480.

15. feb 2008 o 14:34 Ivan Kahanec

Spoločnosť Samsung predstavila na výstave World Mobile Congress 2008 viacero mobilných telefónov orientovaných na životný štýl. Je to napríklad model Soul zo série Ultra Edition či multimediálny G810. Ďalšie nové modely sú F400 a F480.

VIDEO: Upútavka na novinku Samsung Soul

video //www.sme.sk/vp/2944/

Soul

Nový model ‘Soul’ je prírastkom do exkluzívnej série Samsung ‘Ultra Edition’. Skratka Soul je pre spojenie "the Spirit Of ULtra". Telefón je vybavený technológiou HSDPA pre rýchle pripojenie k internetu či 5-megapixelovým fotoaparátom. Zaujímavá je aj hrúbka telefónu, len 12,9 milimetra.

VIDEO: Krátka ukážka Samsungu Soul počas predstavenia

video //www.sme.sk/vp/2938/

Parametre:

Hrúbka: 12,9

Konektivita: HSDPA do 7,2 Mbit/s, bluetooth, USB

Fotoaparát: 5 megapixelov, blesk, stabilizácia obrazu, detekcia tváre

Multimédia: hudobný prehrávač so zosilňovačom ICEpower od Bang & Olufsen.

G810

Samsung G810 je určený pre tých, ktorí chcú mať pri sebe všetky multimediálne služby bez obmedzenia mobility a prenosnosti.

VIDEO: Krátke predstavenie Samsung G810 na výstave

video //www.sme.sk/vp/2940/

P960

Model P960 je mobilným telefónom s podporou digitálnej televízie DVB-H. Na trh by mal prísť približne v apríli.

F400

Samsung F400 je určený pre hudobných fajnšmekrov. Telefón ponúka hudobný prehrávač so zosilňovačom ICEpower od Bang z Olufsen a má vstavané hi-fi reproduktory.

F480 a F490

Modely F480 a F490 sú telefóny s 5 megapixelovým fotoaparátom a dotykovým displejom. Samsung postavil model F490 do boja proti iPhonu.

F480

F490

VIDEO: Krátka ukážka modelu F490