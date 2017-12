Američanka žiada za stratu počítača odškodné 54 miliónov dolárov

Prípadom svojho krajana, ktorý žiadal od čistiarne 54 miliónov dolárov odškodného za stratené nohavice, sa inšpirovala Američanka Raylyn Campbellová. Za stratu počítača, ktorý odniesla do opravy, žiada od obchodu presne rovnakú sumu, čo je v prepočtu viac

15. feb 2008 o 10:46 (čtk)

ako 1,2 miliardy korún slovenských.

Raylyn Campbellová ktorá pracuje v jednej washingtonskej nevládnej organizácii potvrdila, že na stanovenie tejto astronomickej čiastky ju inšpiroval práve Roy Person, ktorý žaloval čistiareň nielen za stratu obľúbených nohavíc, ale aj za psychickú ujmu a ďalšie nepríjemnosti s tým spojené. Person ale minulý rok na jeseň svoj spor na súde prehral.

"Jedna vec je, keď rodinná čistiareň stratí nohavice svojho zákazníka a iná vec je, keď najväčší obchod s elektronikou v USA nemá zaistenú dostatočnú ochranu svojich klientov," citovala Campbellovú agentúra AFP.

"Podala som túto žalobu v snahe dostať sa do pozornosti obchodu Best Buy a ukázať na riziká ukradnutia identity, keď prinesiete svoj počítač do opravy," dodala.

Pani Campbellová priniesla ešte minulý rok svoj počítač v záruke do opravy obchodu Best Buy, ktorý je súčasťou reťazca ktorý má v Spojených štátoch, Kanade a v Číne viac ako 1300 obchodov. Už ho potom ale nikdy nevidela.

Hovorkyňa Best Buy Nisssa French uviedla, že skupina ponúkla Campbellovej finančnú náhradu. "Snažili sme sa vyriešiť tento spor a sme sklamaní, že má dôjsť až k procesu" dodala.