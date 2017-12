Far Cry 2 - výlet do Afriky

14. feb 2008 o 20:44 Ján Kordoš

Každý hit sa musí dočkať svojho pokračovania. Každý úspešný titul musí mať svojho plnohodnotného nástupcu. Nejde teraz o plnenie vreciek nenásytných vydavateľských spoločností, to by sme išli sami proti sebe – chceme to totiž v najväčšej miere my, hráči. Darmo sa budete tváriť, že ste znudení s x-tého dobrodružstva so známym menom. Bez nich by to jednoducho nebolo ono a nápady by boli kopírované s rovnakým modelom len pod iným názvom. Niekedy sa však do toho všetkého pripletú nepríjemné roztržky, pôvodní tvorcovia nechajú známe meno vydavateľovi a rozhodnú sa hrať na vlastnom piesočku pod iným názvom a pod dohľadom iného velikána. Príklad Cryteku a ich nečakane úspešného titulu Far Cry vydaného pod taktovkou UbiSoftu je výborným príkladom. Nemeckým vývojárom sa žiadala zmena, nechali úspešnú značku u rovnako úspešného UbiSoftu a vydali si „svoj Far Cry“ pod názvom Crysis. Dopadlo to celkom dobre, to viete aj sami nielen podľa vysokých hodnotení, ale aj zo samotných zážitkov. Či už vašich alebo z druhej ruky. UbiSoft nepatrí k tým, čo by nechali zapadať známe meno prachom a keďže nechcú prepadnúť, zverili dôležitú úlohu svojej najlepšej pobočke v Montreale.

Balada o Far Cry 2 je zatiaľ trochu smutná. Nebude sa hrať na optimisticky naladených snílkov, hoci potajomky veríme v to najlepšie. To všetko, čo nám UbiSoft nasľuboval, vyzerá výborne a hráčove ruky siahajú po neviditeľnej hrateľnej verzii. Toto preview vám má prezradiť, čo všetko vás pri najlepšej konštelácii hviezd čaká. Je toho dosť, je na čo sa tešiť, no interné správy však tvrdia, že to zatiaľ až tak ružovo nevyzerá, optimalizácia robí tvorcom veľké problémy. Ale zatiaľ majú čas, nikto neveril vydaniu v prvej polovici tohto roku a budeme nesmierne radi, ak sa nám médium s hrou roztočí v mechanikách ešte v tento rok. Crysis nebolo vo vývoji niekoľko rokov len tak pre parádu. Poctivý prístup UbiSoftu vyústil do odkladu mnohých titulov zvučného mena – všetko za účelom zlepšenia kvality. A to berieme. Nemusí to byť hneď vonku, dôležité totiž je, aby to v konečnom dôsledku malo fazónu, o ktorej snívame po ohlásení. A že je na čo sa tešiť, to presne je cieľom tohto predstavenia hry.





Aby neboli vývojári príliš zväzovaní pôvodnou strieľačkou z vlastného pohľadu, rozhodli sa zmeniť prostredie a dať na rady hráčov. Far Cry bola výborná akcia, o tom niet pochýb, no mnohí sa sťažovali, že všetko išlo ako po masle len do momentu, kedy sa na scéne objavili príšery. Preto skok z tropického ostrova na rovníkovú Afriku. Romantické zábery ako z pohľadníc preto vystrieda drsné a nehostinné prostredie čierneho kontinentu. Podklady na spracovanie brali tvorcovia v Keni, takže na rozsiahle prostredie (hovorí sa o desiatkach kilometrov štvorcových) bude svojim spôsobom atraktívne, minimálne nevídané. Veď koľko hier sa odohráva v Afrike? Pri sklerotickej pamäti si vybavíme maximálne tak pripravovaný Resident Evil 5. Nech je to akokoľvek, čaká nás tradičná zostava: púšť, savana, step a džungľa. Tá sa bude prirodzenou formou meniť a preplietať, takže by sme nemali mať dojem, že toto miesto sme predsa už niekde videli a navštívili ho. Žijúci svet ako vystrihnutý zo šlabikáru úspešného projektu v hernom biznise.

Dobre, máme tu nehostinné prostredie, ešte potrebujeme nejakého borca, do ktorého sa prevtelíme. Tentoraz to taktiež nebude neohrozený hrdina, lež obyčajný žoldnier. Zaujímavé však je, že si na začiatku vyberiete z tucta postáv, ktoré majú za sebou odlišnú minulosť, vyznávajú iné hodnoty, no vôbec sa nedá povedať, že by išlo o anjelikov so svetožiarou nad hlavou. Žoldniersky chlebíček je drsný a vaša voľba napokon ovplyvní aj zvyšok hry a zvýši znovuhrateľnosť. Akonáhle sa rozhodnete pre výber niektorej z postáv, ostatné sa automaticky nestratia do neznáma, ale budú tvoriť pozadie ďalšieho vývoja zápletky. Objavia sa neskôr v hre, môžete s nimi spolupracovať, pomáhať im alebo proti nim naopak bojovať. Nezabudnite, každý má svoj príbeh a zohráva inú úlohu. Na začiatku sa však prebúdzate v akejsi chatrči s maláriou, nad vami sa črtá postava muža, ktorého ste prišli zabiť, ale na nič si nepamätáte. Odhaľovanie všetkých podrobností je len na vašich pleciach a verte, jednoduché to určite nebude.



Africká krajina totiž vôbec nie je pokojné miesto určené na nezabudnuteľnú dovolenku. Nezabudnuteľnú možno, pretože proti sebe už dlhú dobu bojujú dve strany a víťazstvo sa neprikláňa na žiadnu z nich, pričom je otázne či o to vôbec tieto dve zoskupenia stoja. Za sebou totiž majú podporu drogových barónov a rôznych povstaleckých skupín. Občianska vojna nemá konca kraja a do toho vstupujete vy a začnete ťahať za špagátiky osudu, aby sa šťastie priklonilo na vašu stranu. Ostatní hrdinovia sa voľným svetom pohybujú bez vášho pričinenia a vaše cesty sa skrížia buď pri náhodných stretnutiach alebo vopred pripravených situáciách, no na ktorej strane budete stáť, je len na vás. Dve veľké frakcie si medzi sebou nič nedarujú a môžete zabudnúť na statický sled misií, celé dianie sa bude dynamicky meniť. Povedzme, že vyhodíte do vzduchu dôležitú budovu nepriateľa, napríklad kasárne, poklesne jeho sila a rýchlosť zabezpečovania ochranných zložiek do iných oblastí, čím získate nielen početnú výhodu, ale aj morálnu. Panákovia totiž vedia, že im tečie do topánok a na slnku v duši im to rozhodne nepridá. Tu sa dostávame do roviny, ktorá bola predošlému dielu (a zároveň aj Crysis) cudzia.

Mali sme dojem, že sa pohybujeme voľne v rozsiahlom prostredí, no vždy to bol „iba“ výrazne rozšírený neviditeľný tunel, ktorý nás hnal po jedinej príbehovej linke. Dalo sa síce ísť aj za ten krík tamto na horizonte, nepriateľov ste mohli buď brutálne vystrieľať alebo ich naopak potichu odísť, no všetko to bolo aj napriek tomu naplánované a kam ste išli a prečo, záležalo na tvorcoch. Far Cry 2 sa odlišuje aj v tomto. Chceli sme otvorený svet s rôznymi možnosťami, máme ho mať a dostaneme ho vo funkčnej podobe, takže nás nebude nikto vodiť za ručičku. Mierne, ale skutočne len mierne, náznaky boli už v Assassin´s Creed a Far Cry 2 túto myšlienku zrejme podstatne rozšíri. Nevravte, že nie ste radi a nezačínate sa tešiť. To však ešte nie je všetko, výhradne o strieľaní to nebude, pridaných hodnôt bude viacero.



Dnes už nikde nesmú pri podobných typoch hier chýbať rôzne vozidlá. Far Cry 2 ponúkne 14 základných typov. Máme tu dobre známych ľahkých prieskumníkov ako napríklad neovládateľná bugina. Máme tu ničím nevynikajúci džíp, ale naopak si môžeme sadnúť aj do väčšieho nákladiaka. Vodičský preukaz je preto nutnosťou, no premávať sa výhradne po zemi by sa zrejme každému málilo, takže v doku nás bude čakať motorový čln a kto bude chcieť plachtiť, zabezpečí si klzák a pozrie sa na krajinu z výšky. Aby sa jednotlivé dopravné prostriedky neopakovali, z každého typu budeme mať niekoľko modifikácií, líšiacich sa nielen výzorom, ale aj vlastnosťami. Znie to určite dobre, no zvedaví sme na fyzikálny model a ovládanie všetkých tátošov. Určite však uznanlivo prikyvujeme, pretože ten bager sme v Crysis jednoducho ovládať chceli, no jeho dvere pre nás ostali navždy zamknuté. Výnimočnou cestou by malo byť riešené aj zdravie. Lekárničky sú staromódne, skrývanie sa za roh a prečkanie nepríjemnej situácie taktiež nevyzerá príliš reálne, preto prišli vývojári s jednoduchým receptom. Čo si navaríme, to si aj zjeme. A to doslova, pretože ak začne postava krvácať, zanechá za sebou červenú stopu a našou úlohou bude krvácanie zastaviť, k čomu sa najlepšie hodia obväzy – Rišo Zedník by o tom mohol rozprávať. Pri vykĺbenom ramene si ho vlastnoručne napravíte, pričom bude všetko sprevádzané uveriteľným zvukovým sprievodom. Minimálne to bude zaujímavé.

Dostávame sa k ďalšej pozitívnej stránke, ktorou toto rozprávanie aj ukončíme. Spracovanie. Prvý Far Cry dokázal zaujať nádhernou grafikou, Crysis dotiahol všetko do niekedy až absurdných možnosti a montrealské štúdio UbiSoftu sa nedá len tak poľahky zahanbiť. Vyššie sú spomenuté menšie problémy s príliš veľkou hardvérovou náročnosťou. Už teraz sa však bližšie hovorí o PS3 konverzii, ktorej sa tvorcovia obávali, pretože zo všetkých strán počuli o náročnosti vývoja pre túto platformu. Útroby Playstationu 3 sú ešte neprebádané, avšak táto konzola ponúka neskutočný výkon, na čo prišli aj v UbiSofte a pomaly sa učia narábať s touto platformou a vytvárajú špecifický engine práve pre PS3, na ktorom zrejme pobežia aj iné tituly od tejto spoločnosti. Taktiež využitie kombinácie Blu-ray médium a harddisk považujú v UbiSofte za vynikajúcu kombináciu. Nemusíte však mať obavy, prvoradá ostáva verzia pre osobné počítače.



A spracovanie samotné? Obrázky čo to odhalia, všade sa spomína minimálne prezentácia dynamicky sa meniaceho sveta, ktorý nie je ničím obmedzovaný. Oheň je vidno takmer pri každom väčšom článku o Far Cry 2 (preto sem horiace stromy dávať nebudeme, všetko nájdete v galérii hry) a tvorcovia sú naň obzvlášť hrdí. Nielenže vyzerá dobre, ale čo je podľa nás najlepšie, aj sa reálne správa, takže sa podľa niekoľkých algoritmov určí či materiál, ktorý sa dostáva do styku s ohňom, je skutočne horľavým. Vplyvom vetru sa však môže oheň poľahky šíriť ďalej prostredím. Založíte si malý ohník niekde na okraji savany, no ak riadne zafúka, môže sa chytiť priľahlá vysušená tráva a ani lesík v diaľke nie je ochránený pre nebezpečným živlom. Oheň však nebude v hre len pre parádu, môžete ho využívať k svojmu prospechu, napríklad na vylákanie nepriateľa alebo poškodenie jeho zdrojov. Fyzikálny model by nemal v ničom zaostávať za výborným Crysis, počasie taktiež nebude stále a priebežne sa mení, rovnako i denný cyklus. Básniť by sa o tom dalo pomerne dlho, avšak dôležité bude ako to celé zafunguje v praxi, na technologické ukážky jednoducho nedáme, prvoradá je hrateľnosť.

Far Cry 2 určite vyzerá dobre. Takto si totiž predstavujeme skutočný next-gen. Hra, ktorá ponúkne mnoho možností hrania, ale zároveň si uchováva svoju zábavnú tvár. Lenže takéto veľké projekty potrebujú mnoho času na to, aby sa dostali von v hrateľnej podobe. Aj napriek tomu sa už teraz tešíme, nech sú doposiaľ zverejnené slová na nie najlepšie nasmerovaný vývoj akékoľvek. Otvorený koncept života žoldniera v africkej krajine má svoje čaro. Možno máme pred sebou obrovský hit, možno naopak hromadu nesplnených sľubov.