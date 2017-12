Electronic Arts velí do útoku

14. feb 2008 o 19:37 Ján Kordoš

Oznámenie ďalších dielov úspešných značiek ako Skate a Burnout berieme ako samozrejmosť. Druhý menovaný titul by sa mal vrátiť k pôvodnému systému zadávaných úloh z menu a otvorený svet si tak užijeme len v nedávno vydanom Paradise. Hudobný Rock Band by sa nemal vydať cestou každoročných pokračovaní, skôr bude ponúkať nový obsah na stiahnutie, čo rozhodne vítame. Vývojári z Bioware pracujú okrem spomínaného Mass Effect pre PC aj na Dragon Age, v pláne je aj MMO zo sveta Star Wars a hovorí sa aj o treťom Knights of the Old Republic. Pandemic Studio pracuje na Mercenaries 2, nie príliš známom projekte Saboteur a zatiaľ nepotvrdenom titule zo sveta Pána Prsteňov. Pobočka Redwood Shores poctivo maká na očakávanom Dead Space a stále je v pláne aj pokračovanie Godfathera. O pokračovaní Black sa vie len toľko, že Criterion na ňom nepracuje, čo vlastne znamená, že sa deštruktívnej akcie tak skoro nedočkáme a ktovie, či ju vôbec má EA v pláne. Criterion tak vyvrátili tvrdenie, že po Burnout: Paradise pracujú práve na projekte Black 2. Tvorcovia síce stále dostávajú nadšené ohlasy na prvý diel, ktorý bol vydaný na prvý Xbox a Playstation 2, no v blízkej budúcnosti sa do pokračovania Criterion určite nepustí. Športové série sú taktiež tradičným predvianočným pokrmom, ktorý rozšíri nedávno oznámený FaceBraker, ktorý by nemal byť jediným zástupcom „odľahčených“ hier. Rovnakou cestou sa vyberie aj Battlefield: Heroes, ktorý bude zadarmo, zarábať si na seba bude reklamou umiestnenou v hre. Na záver sme si nechali evergreen s názvom The Sims: na PC sa objaví MySims, na NDS MySims Kingdom a Party. Pribudnú tituly ako SimCity Creator a SimAnimals.

Zdroj: PR