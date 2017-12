Megabajt v roamingu má vraj stáť len 35 eurocentov

Eurokomisárka Viviane Redingová vyzýva všetkých európskych mobilných operátorov na zníženie poplatkov za roamingový prenos dát.

14. feb 2008 o 17:21 SITA

BRUSEL. Eurokomisárka pre telekomunikácie Viviane Redingová vyzýva všetkých európskych mobilných operátorov na zníženie poplatkov za roamingový prenos dát. Zatiaľ tak urobilo iba niekoľko spoločnosti, vrátane veľkých operátorov ako Vodafone, Deutsche Telekom a KPN. "Je to dobrý krok tým správnym smerom, avšak nestačí, aby tak urobili len dve či tri spoločnosti. Musí to byť celoeurópske, považujem to za veľmi dôležité," odkázala Redingová mobilným operátorom. Eurokomisárka stanovila pre mobilných operátorov konečný termín na 1. júla tohto roka, kedy sa uskutoční konferencia v Barcelone. Ak dovtedy poplatky za cezhraničný prenos dát neznížia, bude riešiť problém prostredníctvom nariadenia.

Podľa informácií kolujúcich v sektore požaduje Redingová zníženie poplatkov za roamingový prenos dát až na 35 eurocentov za jeden megabajt. V súčasnosti sa cena za prenos jedného megabajtu dát cez hranice štátu pohybuje okolo 5 eur, zatiaľ čo v rámci domácej krajiny je to len jeden eurocent. Ešte v minulom roku Európska komisia schválila nariadenie na zníženie cien za roamingové hovory. Redingová teraz plánuje znížiť aj poplatky za roamingové textové správy, a to na približne 12 eurocentov, pričom ich súčasná cena sa pohybuje od 29 do 50 eurocentov.