Celosvetový šéf T-Mobilu Akhavan: Mobilný internet ako na Slovensku by som chcel v každej krajine

15. feb 2008 o 0:00 Ivan Kahanec

Generálny riaditeľ spoločnosti T-Mobile International, ktorá zastrešuje mobilných operátorov T-Mobile vo všetkých krajinách, HAMID AKHAVAN si nemyslí, že bude potrebné regulovať poplatky za využívanie dátových služieb v zahraničí. Tvrdí, že používatelia mobilného širokopásmového internetu na Slovensku prenesú cez toto pripojenie ďaleko najväčší objem dát. A to celosvetovo a bez ohľadu na operátora.

Kedy a v ktorých krajinách, okrem Nemecka, predstaví T-Mobile iPhone od Apple?

„Vždy sme sa chceli s Apple dohodnúť na tom, aby sme mohli ponúknuť iPhone aj v ďalších krajinách. Predbežne sme sa dohodli, že o tom budeme rokovať. Zatiaľ sme sa však nedohodli na tom, kedy, za akú cenu a v ktorých krajinách budeme iPhone predávať. Je to preto, že záujem o iPhone je celosvetovo veľmi vysoký a z pohľadu veľkosti trhu je Čína zaujímavejšia ako napríklad Slovensko. Aj napriek tomu sa snažíme dohodnúť s Apple a verím, že v nie ďalekej budúcnosti by sme priniesli iPhone aj na Slovensko. Onedlho začne T-Mobile ponúkať iPhone v Rakúsku."

Neobávate sa, že keď príde iPhone na niektoré trhy neskôr, bude o neho menší záujem? Ostatní výrobcovia mobilov nezaháľali a predstavili z pohľadu parametrov omnoho lepšie zariadenia, niektoré aj za nižšiu cenu, ako sa predáva iPhone.

„iPhone sa tiež vyvíja, napríklad Apple ohlásila vylepšenú verziu s pamäťou 16 gigabajtov a uvažuje aj o iPhone so širokopásmovým mobilným pripojením. Naším cieľom však je, že ak príde na trh nový špičkový telefón, ponúkneme ho našim klientom čo najskôr. Používateľ tak bude mať na výber, či si vyberie iPhone alebo iný telefón."

V ktorej európskej krajine, kde T-Mobile pôsobí, je mobilný širokopásmový internet najviac využívaný?

„Ak hovoríme o objeme prenesených dát, vedie s veľkým náskokom Slovensko, kde klienti prenesú v priemere mesačne dva gigabajty dát. Nie je miesto na svete, kde by používateľ mobilného internetu preniesol taký objem dát. Ani desatinu tohto objemu. Čo sa týka počtu klientov a výnosov, tak najlepší vývoj vidíme v Rakúsku. Potom nasledujú ďalšie krajiny ako Česko či Nemecko."

Ako sa pozeráte na iniciatívu komisárky Európskej komisie pre informačnú spoločnosť Viviane Redingovej, ktorá chce opäť pritlačiť na výšku poplatkov za využívanie dátových služieb v zahraničí? Chystá T-Mobile v tomto smere nejaké zmeny?

„Vo všeobecnosti bolo snahou T-Mobilu znižovať ceny roamingových poplatkov, pretože niektoré z nich považujeme za veľmi prehnané. Na to, aby sme mohli znížiť poplatky pre našich klientov, museli sme sa dohodnúť na nižších veľkoobchodných poplatkoch s našimi roamingovými partnermi. Inak by sme prichádzali o peniaze, čo si nemôžeme dovoliť. Tu v Barcelone na výstave Mobile World Congress sme predstavili výrazne nižšie ceny za využívanie internetového pripojenia v zahraničí. Celkovo sa v rámci Európy ceny roamingových poplatkov znižujú a teda si nemyslím, že bude regulácia zo strany Európskej komisie potrebná. Komisia by mala teraz dať operátorom čas, aby stihli dohodnúť lepšie ceny so svojimi partnermi a následne to premietnuť do cien."

Uvažuje T-Mobile o rozširovaní sa na nové trhy, prípadne o kúpach fungujúcich operátorov v nových krajinách?

„Prioritou číslo jeden je sústrediť sa na krajiny, kde už pôsobíme. Tieto krajiny nám totiž vytvárajú príjmy. Potom by sme sa mohli sústrediť na susediace krajiny. A až na ďalšom mieste sú vzdialenejšie krajiny, no nevylúčili sme ich. Aj v nich sa totiž môže vyskytnúť dobrá akvizičná ponuka."

Ako sa vyvíja trh mobilného internetu v krajinách strednej Európy?

„Ak sa pozrieme na Slovensko a Čechy, v týchto krajinách ponúkame pripojenie do internetu cez nové technológie, ktoré doteraz nik iný vo svete nevyužíva. O technológii Flash-OFDM od spoločnosti Qualcomm-Flarion, ktorú využívame na Slovensku, sa často hovorí pri štandardizácii technológie pre mobilný širokopásmový internet. Táto technológia by sa tak mohla stať základom pre ďalšiu generáciu mobilných sietí zvaných LTE."

Bude T-Mobile stavať siete na báze Flash-OFDM (Na sieti tejto technológie ponúka T-Mobile službu Rýchly internet.) aj v iných krajinách ako na Slovensku?

„Počkáme si na to, kým bude táto technológia štandardizovaná a potom ju rozšírime aj za hranice Slovenska."

Ktoré krajiny prichádzajú do úvahy?

„Budovanie nových sietí záleží od toho, či budú v danej krajine voľné frekvencie, aká je v nej regulácia a rozvinutosť trhu. Ak by to bolo len na mne, sieť Flash-OFDM by sme postavili v každej krajine, kde T-Mobile pôsobí. V niektorých krajinách však nie je k dispozícii dostatok frekvencií alebo nám ich regulátor nechce prideliť. Problémom je aj to, že v niektorých krajinách nemáme voľnosť čo sa týka použitej technológie. Napríklad v Nemecku nemôžeme postaviť sieť na báze Flash-OFDM. Sú aj krajiny, kde zatiaľ nie je trh pripravený na mobilný broadband. Verím však, že tieto problémy vyriešime."