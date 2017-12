Obedná pauza: gladiátor

V taktickej hre Swords and Sandals: Gladiator sa sťa nebojácny (koľké to prekvapenie) gladiátor v aréne snažíte poraziť všetkých súperov, ktorí sa vám postavia do cesty, a prebojovať si cestu na trón šampióna.

15. feb 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 3 0 V taktickej hre Swords and Sandals: Gladiator sa sťa nebojácny (koľké to prekvapenie) gladiátor v aréne snažíte poraziť všetkých súperov, ktorí sa vám postavia do cesty, a prebojovať si cestu na trón šampióna. Súboje prebiehajú na ťahy, na striedačku s protivníkom vykonávate akcie na základe vašich možností a vzájomnej vzdialenosti. Pri víťaznom ťažení získavate zlato a skúsenosti, ktoré vymieňate za lepšiu výzbroj či zbrane a zvyšujete si známe charakteristiky ako sila, vitálnosť, obrana, charizma... Ovládanie:

Všetko sa ovláda myšou. Vyberáte si ňou cieľ pohybu v meste a nakupovaný tovar, počas boja zas určujete jednotlivé akcie z daných možností. Tip na dnešnú hru nám dal Marek Kováčik. Ak poznáte podobne návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.