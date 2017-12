Problémy s formátom? Využite internet!

Dokumenty s neznámou koncovkou, snaha o vytvorenie PDF súboru na cudzom počítači. Ako tieto veci riešiť bez inštalovania doplnkového softvéru? Naučíme vás používať internetové služby, ktoré vám uľahčia život. Chýbajúcej podpory diakritiky sa dnes už obáva

14. feb 2008 o 11:50 Milan Gigel

ť nemusíte.

Konverzia do emailu

Internetová služba Koolwire je určená pre tých, ktorí nechcú strácať čas pri vytváraní PDF dokumentov. Robot očakáva v poštovej schránke dokument vo formáte DOC alebo PDF, ktorý následne konvertuje na opačný formát. Výhodou je, že súbory do veľkosti 10 megabajtov sú doručené priamo do e-mailovej schránky, väčšie dokumenty sú dočasne hostované na webe prevádzkovateľa.

Ak chcete z DOC súboru vytvoriť PDF dokument, odošlite ho na adresu pdf@koolwire.com, ak chcete z „pédeefka“ vytiahnuť texty, odošlite ho na adresu doc@koolwire.com. Server si poradí i so súbormi formátov WAV a MP3.

Všetko pod jednou strechou

Server Zamzar.com je azda najuniverzálnejším konvertorom na internete. Poradí si s viac ako 70 formátmi a v závislosti na zvolenom vstupe automaticky ponúkne výstupné formáty súborov. Požiadavku je nutné odoslať prostredníctvom webovej stránky, link na konvertovaný dokument poputuje k používateľovi prostredníctvom e-mailu. Pre minimalizáciu prenesených dát sú dokumenty komprimované, modul pre kompresiu je možné využiť i pre sťahovanie veľkých súborov z internetu. Výhodou je, že server si poradí i so sťahovaním videí z online archívov, ktoré konvertuje do potrebného formátu.

Pekne a prehľadne

Služba Youconvertit.com má prehľadné používateľské rozrhanie a prekvapí širokou škálou podporovaných formátov. Konverzia sa uskutočňuje odoslaním súborov cez webovú stránku, finálne súboy sú doručené formou odkazu do e-mailovej schránky. Nezvyčajným doplnkom je možnosť odosielania veľkých súborov vašim spolupracovníkom, funkčnosť je možné prirovnať k službe yousendit.com.

Pre prípad núdze

S čím si neporadia ostatné služby, tam neraz pomôže dobre známy server Media-convert.com, ktorý síce časom stratil na prehľadnosti, o to viac exotických koncoviek dokáže spracovať. Vstupný formát súborov rozozná automaticky, na výstupe ponúka všetky štandardné typy súborov. Použiteľný je nielen pre dokumenty, ale aj pre multimédiá, ktoré cielia do pamätí mobilných telefónov.

TIP: Ak sa nebojíte o stratu súkromia, pre prácu s dokumentami môžete využívať i rôzne služby nahradzujúce kancelárske balíky. Či už siahnete po balíku Google Docs&Spreadsheets, Zohoo či podobne, neraz dosiahnete lepšie prepojenie s ostatnými online službami.