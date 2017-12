Ericsson predviedol prvý hovor v najnovšej mobilnej sieti

Spoločnosť Ericsson ako prvá predviedla telefonický hovor, ktorý umožní technológia LTE/SAE, s využitím mobilného prístroja.

14. feb 2008 o 9:56 Ivan Kahanec

BARCELONA. Spoločnosť Ericsson ako prvá predviedla telefonický hovor, ktorý umožní technológia LTE/SAE, s využitím mobilného prístroja, na Svetovom kongrese mobilnej techniky v Barcelone. Technológia LTE, Long-Term Evolution / Dlhodobý vývoj, je ďalším krokom vo vývoji mobilných sietí podobne, ako napríklad 3G/UMTS.

Nové sieťové zariadenia pre LTE od Ericssonu podporujú rýchlosti dátového prenosu vo viacužívateľskom režime až 160 megabitov za sekundu na bunku. Pre porovnanie, strop rýchlosti pri 3G/HSDPA je v súčasnosti 14,4 megabitu za sekundu, dnes ponúkajú operátori rýchlosť maximálne 3,6 megabitu za sekundu.

LTE predstavuje ďalší vývoj štandardov mobilných sietí, ktoré definuje 3GPP (projekt partnerstva tretej generácie) a podporuje prevádzku jednak v párovanom a jednak v nepárovanom spektre. Umožňuje efektívne využitie spektra v tradičných i budúcich frekvenčných pásmach. Podporuje šírku pásma prenosového kanálu od 1,4 do 20 MHz. Široká medzinárodná podpora v prípade LTE zabezpečuje úspory z veľkovýroby a poskytuje tak operátorom úsporné riešenia. Siete LTE by sa mali dostať do komerčnej prevádzky v roku 2009.

Spoločnosť Ericsson zároveň uviedla na trh rádiovú základňovú stanicu BTS s označením RBS 6000, ktorá podporuje mobilné štandardy GSM, 3G/HSDPA a aj najnovší LTE. Okrem podpory viacerých technológií je nový typ vysielača menší - potrebuje len štvrtinu priestoru oproti starším generáciam vysielačov. Ericsson očakáva, že by mohli operátori spustiť nové stanice už v tomto roku.