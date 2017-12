Internetové obchody by mali byť certifikované

Slovenská asociácia pre elektronický obchod plánuje začať s certifikáciou internetových obchodov, čím by sa mal zákazníkom v certifikovaných obchodoch zaručiť bezpečný nákup.

14. feb 2008 o 8:00 SITA

BRATISLAVA 13. februára (SITA) - "Ambíciou SAEC v rámci tohto projektu je podpora nákupu prostredníctvom internetu a odstraňovanie bariér, ktoré bránia jeho rýchlejšiemu rozvoju. Od definovania certifikačných štandardov a ich dodržiavania očakávame predovšetkým zvýšenie informovanosti o podmienkach nákupu prostredníctvom internetu a tým zároveň aj dôveryhodnosti zákazníkov vo vzťahu k bezpečnosti takýchto nákupov prostredníctvom obchodov s certifikáciou SAEC," informoval výkonný riaditeľ SAEC Jozef Dvorský.

Ako asociácia ďalej uviedla, certifikačné pravidlá sú vytvorené na základe platných zákonov v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady o elektronickom obchode, občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode, zákona o ochrane spotrebiteľa, aktuálnych vnútorných pravidiel SAEC a certifikačných pravidiel v členských krajinách EÚ. "Certifikát je dobrým vodidlom pre zákazníkov, ktorí prirodzene hľadajú v anonymite internetu partnerov so zárukou serióznosti. Pre firmu je to navyše dobrá previerka, či robí všetko skutočne správne. Preto máme záujem byť medzi prvými internetovými obchodmi na Slovensku, ktoré absolvujú certifikačný proces," povedal konateľ internetového obchodu Hej.sk Tomáš Richter. Ako ďalej dodal, Hej.sk je prvým a zatiaľ jediným internetovým obchodom, ktorý podal SAEC-u oficiálnu prihlášku na začatie procesu certifikácie.

Celkový ročný obrat z internetového predaja štyroch internetových obchodov pôsobiacich na Slovensku, teda hej.sk, mall.sk, martinus.sk a pelicantravel.com, dosiahol v minulom roku 1,12 mld. Sk pri 190 tis. objednávkach. Podľa SAEC, ktorej členmi sú tieto štyri internetové obchody, bol rok 2007 pre internetové obchody najúspešnejší v doterajšej histórii. Podľa vyjadrenia zástupcov spomínaných členov asociácie sa ročný nárast tržieb v medziročnom porovnaní zvýšil od 80 % do 120 %, čo podľa nich ukazuje zhruba na zdvojnásobenie veľkosti trhu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. SAEC odhaduje, že celkový obrat z predaja tovaru a služieb prostredníctvom internetu predstavoval vlani zhruba 2 až 2,2 mld. Sk.

SAEC je nezávislá asociácia podporujúca rozvoj elektronického obchodu a elektronickej komunikácie na Slovensku. V roku 2007 začala v rámci asociácie pracovať Komisia pre rozvoj internetového obchodu s primárnym cieľom monitorovať situáciu a vývoj na trhu, definovať spoločné štandardy v oblasti bezpečnosti a kvality predaja a popularizovať tento spôsob nákupu medzi zákazníkmi. Kľúčovým projektom pre rok 2008 je implementácia programu certifikácie internetových obchodov "SAEC - Bezpečný nákup," ktorý je založený na rešpektovaní dohodnutých kritérií spôsobu predaja cez internet a poskytovaní definovaných informácií zákazníkom.

Internetové obchodné centrum Hej.sk prevádzkuje v Slovenskej republike spoločnosť Eurocomm SR od roku 2003. V súčasnosti svojim zákazníkom prináša viac ako 100 tis. druhov tovaru. Eurocomm SR patrí do skupiny Kasa, ktorá pôsobí v Českej republike, na Slovensku, Nemecku, Poľsku a v Maďarsku, pričom tiež prevádzkuje obchod v Rakúsku, ktorý servisne zabezpečuje nemecká pobočka. Ročný obrat skupiny obchodov KASA dosiahol za rok 2007 v prepočte viac ako 1,65 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 77 %, pričom skupina predpokladá, že tento rok sa tržby priblížia k hranici 2 mld. Sk.