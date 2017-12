Asus EeePC 701 – čo ponúka softvér (2/2)

Ak sa začne rozprávať o Linuxe, mnohí používatelia Windows sa zľaknú. To však nemusí platiť v prípade systému Xandros, ktorý je predinštalovaný na strojoch EeePC. So znalosťou angličtiny a práce na počítači sa vďaka osvedčeným, dobre známym aplikáciám zar

14. feb 2008 o 8:40 Milan Gigel

učene nestratíte.

Hovoríte po slovensky?

Práve chýbajúca lokalizácia však môže byť pre niektorých „háčikom“. Systém je dodávaný v angličtine alebo v jednom z dvojice ázijských jazykov. Podľa dôveryhodných informácií zo zákulisia spoločnosti Asus by sa však na prelome marca a apríla mala na pultoch predajní objaviť lokalizovaná verzia. Pustiť sa svojpomocne do lokalizácie by bolo mrhanie časom.

Prvé nastavenia ľavou zadnou

Pripojenie k internetu je vďaka grafickému sprievodcovi a správcovi pripojení hračkou. Či už ide o káblové spojenie so smerovačom alebo bezdrôtový WiFi prenos, nič vás neprekvapí. S aktivovaným DHCP klientom niekedy netreba urobiť viac, ako pripojiť kábel do portu. Zamrzí azda iba chýbajúca podpora WPA2, ktorá môže byť pri lepšie zabezpečených hotspotoch problémom. Po rozbehaní siete bude háčikom ešte nastavenie klávesnice – na slovenčinu vývojári nemysleli. Stačí však jemný zásah do konfiguračných súborov a k dispozícii je jej plná podpora. Ako na to, si ukážeme nabudúce.

Svet známych aplikácií a webov

Z prehľadne spracovaného grafického prostredia sa veľkými ikonami sa na používateľa vyhrnú softvéry, ktoré pozná azda každý. Firefox, OpenOffice, Thunderbird či Skype nie sú žiadnou neznámou. Štartujú svižne, ich odozva sa vyrovná behu na priemernom stolovom počítači a je zrejmé, že nejde o žiadne oklieštené verzie. Práve naopak – očakávať je možné plný komfort, ktorý kancelárska práca vyžaduje. Integrovaná je aj podpora pre prácu s formátmi PDF. Znamená to, že tento „drobček“ dokáže svižne zaskočiť v prípade núdze kancelárske pracovisko, ktoré nepracuje so špeciálnymi softvérmi. A čo neponúkajú softvéry, to zastúpia internetové služby.

Priama integrácia služieb z dielní Google, prístup k internetovým rádiám či pošte cez Hotmail, Yahoo alebo AOL je samozrejmosťou. Autori projektu vytipovali základ každodennej rutiny a integrovali ju v systéme.

Komunikácia na jedničku

Kým Firefox s množstvom doplnkov a rozšírení zvládne efektívnu prácu s každým webom, Thunderbird môže prevziať kontrolu nad internetovou komunikáciou prostredníctvom e-mailov. Samozrejme iba vtedy, ak nie ste zástancami niektorého z veľkých webmailov, pri ktorom vám bude chýbať akustická notifikácia nových správ.

Skype je predkonfigurovaný s podporou videa (ktoré občas po prebudení zo spánku nefunguje), softvér Pidgin zvláda všetky ostatné protokoly pre komunikáciu v IM sieťach. Straty spojenia sa obávať netreba.

Dokumenty ako na svojom

OpenOffice i napriek robustnosti a „notoricky pomalej Jave“ štartuje svižne a intuitívne otvorí dokumenty zo zabudovaného SSD disku, pamäťovej karty, externého USB úložiska či internetu. Výhodou je, že súborový manažér si rozumie i s počítačmi v sieti, takže prístup k dokumentom na kolegovom PC či domácom stroji je hračkou, bez akéhokoľvek nastavovania. Pri USB úložiskách je vhodné striehnuť na to, aby notebook neprešiel do úsporného režimu. Nie všetky sa zo spánku korektne preberú a tak bude nutné dokumenty ukladať na iné úložisko, aby ste o ne neprišli.

Pri práci v balíku sme nenarazili na žiadne problémy s diakritikou, bezproblémová bola i tlač. Tak ako balík vývojári naservírovali, tak ho môžete bez aktualizácie a nastavovaní používať.

Multimédiá nesklamali

Podpora multimédií je dnes už samozrejmosťou, pri stroji so skromnou výbavou však nie je prekvapením, že vznikli obavy. Zasunutú pamäťovú kartu či pripojený fotoaparát operačný systém rozozná, autorun ponúkne prehliadanie fotografií, hudobných skladieb a videí. S kodekmi sme si nemuseli trápiť hlavu, z externej optickej mechaniky sme bez problémov prehrávali archív digitalizovaných filmov.

Panel pre prácu s videokamerou či jednoduchý hlasový záznamník a modul na rozoznávanie reči nie sú na zahodenie, chcelo by to však trochu lepšie dotiahnutie. A ak vás bavia hry a v minulosti ste strávili nemálo chvíľ za TuxRacerom, určite ho v ponuke nájdete.

Čačky, hračky, doplnky

Honosné poslanie projektu EeePC sa však nezaobišlo bez modulu pre vzdelávanie, ktorý pokrýva vedu, jazyky a matematiku. Či už ide o planetárium, periodickú tabuľku, výuku zlomkov alebo geometriu, skrytý potenciál je jasný. Počítač takéhoto formátu by si hravo našiel a cestu do škôl, kde nie je potrebné tvoriť v krátkom čase dlhé texty, na ktoré príliš malá klávesnica jednoducho nestačí.

Nastavovanie bez editora v /etc/

Pekne je spracovaný aj ovládací panel, ktorý ponúka prístup k nastaveniu a diagnostike najzákladnejších parametrov. Dá sa očakávať, že práve tento modul bude postupne prechádzať úpravami a rozšíreniami, ktoré umožnia dosiahnuť lepšiu podporu jazykov, či inštaláciu doplnkových aplikácií, ktorých je plný internet. Zatiaľ zostali vývojári v základnom rámci nutnom pre údržbu a obsluhu, časom však môže práve na tejto záložke vzniknúť centrum pre najdôležitejšie systémové prvky.

Dobrou správou je, že operačný systém nie je predinštalovaný v uzamknutom oklieštenom stave, ale ide o otvorenú platformu na báze Xandrosu, kde kombinácia tlačidiel Alt+Ctrl+T otvorí okno terminálu, kde si aktivujete plné privilégiá, spustíte Midnight Commander a môžete sa pustiť do hlbín systému tak, ako by ste sedeli za dôverne známym systémom. Ide o plus, ktorý prehliadnuť nemožno. Čo tým možno dosiahnuť si ukážeme nabudúce.

Softvérovú výbavu a používateľské rozhranie platformy EeePC je možné hodnotiť ako veľmi dobre zvládnuté a s lokalizáciou, ktorá je vo výhľade, ide o čosi, čo nepotrebuje dlhší komentár. Ak si však chcete v pohodlí domova vychutnať všetko naplno, pripojená klávesnica, myš a LCD monitor určite komfort obsluhy zvýšia.