Zamilovanie pôsobí ako droga

Bratislava. Vášnivo ste sa zamilovali a máte pocit, že vaša láska je jedinečná, neopakovateľná, pravá a večná? Potom zodpovedáte výsledkom výskumu, ktorý uskutočnila antropologička Helen Fisherová a opísala v knihe Prečo milujeme (Why We Love).

14. feb 2008 o 0:00 Dagmar Gregorová

Spolu so psychológom Artom Aronom a neurologičkou Lucy Brownovou si za cieľ výskumu zvolili 17 čerstvo a vášnivo zamilovaných ľudí. V úvodných pohovoroch vedci kládli vopred pripravené otázky. Aj keď reakcie tušili, predsa len ich prekvapila nenútená bezstarostnosť, s akou by boli zaľúbení respondenti ochotní za svojho nového partnera aj zomrieť. Aspoň podľa odpovedí.

Hľadanie centier zaľúbenia

Pomocou magnetickej rezonancie vedci hľadali u skúmaných ľudí oblasti mozgu, ktoré sa aktivujú vonkajším podnetom, spätým s ich intenzívnym vzťahom. Zvolili na to fotografie milovaných partnerov a neutrálne sa tváriacich neznámych ľudí. Najintenzívnejšie na podobizne partnerov zareagovalo mozgové centrum pre odmenu a potešenie. Podobne by reagovalo pri iných pôžitkoch, napríklad čokoláde, finančnej výhre či odmene, alebo u narkomanov použitím drogy.

Centrum, ktoré prispieva k magickému bláznovstvu počiatočného vášnivého zaľúbenia, sa nachádza v mozgovom kmeni, konkrétne v prednej medzimozgovej oblasti (ventral tegmental area). Odtiaľ sa správa pomocou neurotransmiteru dopamínu vysiela do oblasti zvanej caudate nucleus (chvostnaté jadro).

Podľa Brownovej je to mechanizmus, ktorý ženie milujúceho smerom k milovanému. Aron dodáva: "Ak ste intenzívne zamilovaní, a najmä ak sú vaše city opätované, vyvoláva to neuveriteľný pocit radosti a nadšenia. Považujete toho človeka za najúžasnejšieho na svete, za súčasť seba samého. Ste presvedčení, že ak budete spolu, bude váš život dokonalý."

Láska ako nevyhnutnosť

Úvodné obdobie nadšenia, zrýchleného tepu a obsedantných myšlienok zameraných na jeden cieľ sa časom transformuje do inej formy vzťahu. "Dobré" partnerstvá postupne prechádzajú do obdobia, ktoré sa nielen v odbornej terminológii nazýva náklonnosť. Nie je to už rozbúrená horská riava, ale pokojný tok rieky. Rozvážnejší, vyrovnanejší a odolnejší. Tlak na dlhšie monogamné partnerské spolužitie nevznikol pod vplyvom morálky, ale kdesi na úsvite nášho druhu. Evolúcia nám poskytla vyššiu inteligenciu ako zbraň na prežitie. Za to sme zaplatili väčším objemom mozgu, teda aj príslušnej časti lebky, a podstatne dlhším detstvom. Naše deti sa preto rodia oveľa bezbrannejšie než mláďatá väčšiny iných, aj geneticky najpríbuznejších druhov. Vyžadujú intenzívnejšiu a najmä dlhodobejšiu starostlivosť. Mláďatá, o ktoré sa starajú obaja rodičia, majú vždy v prírode oveľa väčšiu šancu na prežitie. Pre ľudský rod to najmä v minulosti platilo dvojnásobne a platí to v podstate dodnes. Bez lásky by sme už dávno vyhynuli.