Našli unikátneho lietajúceho jaštera

14. feb 2008 o 0:00

Zachovanú skamenelinu malého lietajúceho jaštera, pterosaura, objavili v severovýchodnej Číne. Dosiaľ neznámy druh, veľký približne ako moderný vrabec, obýval túto oblasť už pred viac ako 120 miliónmi rokov. Ide o jedného z najmenších doteraz známych pterosaurov.

bratislava. Paleontológovia predviedli v brazílskom Národnom múzeu v Riu de Janeiro model nového druhu bezzubého lietajúceho jaštera, ktorý mal aj s roztiahnutými "krídlami" rozpätie sotva 25 centimetrov. Má aj ďalšie jedinečné anatomické rysy, napríklad zahnuté pazúry. Tie mu zjavne umožňovali zachytiť sa konárov veľkých stromov ginkgo biloba, ktoré na území dnešnej Číny rástli už pred 120 miliónmi rokov.

Thomas Holtz, paleontológ z Marylandskej univerzity povedal, že novoobjavený druh pomôže objasniť vývoj pterosaurov až k neskorším oveľa masívnejším druhom. Tie sa živili rybami a dosahovali dĺžku osem metrov a rozpätie krídiel až 12 metrov. Nová fosília podporuje názor, že neskoré masívne pterosaury, žijúce v období kriedy, sa vyvinuli z menších predchodcov, ako bol tento lietajúci jašter, loviaci hmyz a žijúci v najvyšších poschodiach prehistorického pralesa.

Novoobjavený živočích teda podľa vedcov určite prispeje k lepšiemu pochopeniu vývoja pterosaurov, ktoré ovládali vzdušný priestor na planéte pred viac ako 150 miliónmi rokov, v rozmedzí od 230 miliónov rokov až do záveru kriedy pred 65 miliónmi rokov.

Pre čínsko-brazílsky tím paleontológov vedený Siaoa-linom Wangom z Čínskej AV je zachovaný pterosaurus veľmi príjemným prekvapením. Fosílie takmer kompletných ostatkov lietajúcich jašterov sú veľmi vzácne, a objavy nových druhov ešte viac. "Nález otvára novú kapitolu v dejinách evolúcie pterosaurov," zdôraznil jeden z objaviteľov, brazílsky paleontológ Alexander Kellner. Článok vyšiel v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

(ač, čtk)