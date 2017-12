Votrelci v Antarktíde: hlodavce mieria na pól

Potkany a myši na južnom póle? Znie to hrozivo, no takýto katastrofický scenár nie je vylúčený.

14. feb 2008 o 0:00

bratislava. Do Antarktídy začínajú prenikať organizmy, ktoré menia jej ekosystém. Semená, spóry, roztoče, lišajníky a machy sa dostávajú na posledný dosiaľ panenský kontinent spolu s turistami a vedeckými expedíciami. Vznikajú dokonca podmienky na to, aby sa do oblasti okolo južného pólu dostali potkany a myši.

Z antarktických zvierat sú azda najznámejšie veľryby a tučniaky. Žije tam aj veľa malých organizmov - od rastliniek machu po niektoré druhy hmyzu. Najväčším suchozemským zvieraťom je však na ľadovom kontinente zatiaľ druh nelietavého pakomára.

Hrozí, že spolu s globálnym otepľovaním sa do Antarktídy rozšíri psinček, druh trávy z čeľade lipnicovitých, vyskytujúci sa aj u nás. "Je to druh, ktorý sa dostane všade. Už je na ostrovoch pri Antarktíde," povedala Dana Bergstromová z austrálskej výskumnej základne na ostrove Macquarie, ktorý leží medzi Austráliou a Antarktídou. Bergstromová vedie medzinárodný výskumný projekt Votrelci v Antarktíde.

Nebol by to prvý prípad, keď cudzorodé druhy rastlín alebo živočíchov narušili ekosystém nejakého kontinentu. Najznámejším príkladom je práve Austrália, kam Európania zavliekli králiky, ktoré sa tam katastrofálne premnožili. Odborníci sa obávajú, že teraz je na rade Antarktída. "Kedysi ju izoloval rozľahlý oceán, ľudia však tuto bariéru začali prekračovať," hovorí Bergstromová. "Votrelci" sa zatiaľ dostali na ostrovy, ktoré ľadový kontinent obklopujú. Najškodlivejšie sú zatiaľ soby na ostrove Južná Georgia juhovýchodne od Ohňovej zeme, a myši a mačky na základni Macquarie. Pod jednou z antarktických polárnych staníc, ktorú vedú Japonci, dokonca rastie tráva.

Ročne príde do Antarktídy asi 40-tisíc turistov. Pravidlá návštev sú veľmi prísne. Nesmú tam voziť nijaké jedlo ani nič živé a pred vstupom na kontinent si treba dôkladne očistiť podrážky topánok. Vedci, ktorých je v antarktických expedíciách asi štyritisíc, si zas nesmú na ľadovom kontinente nič pestovať, všetko jedlo im dodávajú. Napriek tomu sa tu nové druhy objavujú rýchlejšie, než polárnici stíhajú dokumentovať tie staré. Napríklad myšiam a potkanom sa dá ťažko zabrániť, aby nevyskočili z palúb lodí. (čtk, ač)