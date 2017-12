Acer bude riešiť záruky aj v domácnostiach

Notebooky firmy Acer už nebudú musieť cestovať do servisu. Firma ponúka na slovenskom trhu novú službu, ktorá rozširuje záručný servis priamo do domácnosti zákazníka a to už na druhý deň po nahlásení chyby.

13. feb 2008 o 8:10 Milan Gigel, (mg)

Písmo: A - | A + 5 0 Aby sa servisný technik dostavil na určené miesto, záručné chyby je potrebné nahlásiť do 14:00 predchádzajúceho dňa. Servisné zásahy sa uskutočňujú iba počas pracovných dní. Balíček doplnkových služieb má názov Acer Advantage a prikúpiť ho k notebooku je možné do jedného roka po jeho zakúpení. Okrem záručného servisu „na-mieste“ je jeho súčasťou aj predĺženie štandardnej záruky na tri roky. Aby bol balík služieb aktívny, po zakúpení je potrebné aktivovať ho na webe výrobcu. Pre slovenský trh bola stanovená orientačná cena 5200 korún bez DPH. Podobné služby ponúkajú aj ostatní výrobcovia notebookov, kompletný prehľad vám ponúkneme v najbližších dňoch.