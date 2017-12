LG.Philips LCD sa rebranduje

Juhokórejsky výrobca plochých obrazoviek LG.Philips LCD sa rozhodol zmeniť svoje obchodné meno na LG Display. Nové obchodné meno reflektuje rozšírenie a diverzifikáciu obchodného modelu juhokórejskej spoločnosti, ako aj zmenu podnikovej štruktúry po zníže

12. feb 2008 o 10:59 SITA

BRATISLAVA 12. februára (SITA) - ní podielu firmy Philips v spoločnom podniku. Oficiálne obchodné meno spoločnosti sa tak podľa očakávaní zmení na LG Display Co., Ltd, pričom spoločnosť bude používať obchodnú značku LG Display. Tento krok musí ešte schváliť valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré zasadne 29. februára. Celý proces rebrandingu by mal byť ukončený do konca júna 2008.

Spoločnosť LG.Philips LCD je najväčším svetovým výrobcom a dodávateľom tenkovrstvových LCD displejov, ktoré sa používajú najmä v televízoroch, monitoroch či notebookoch. Spoločnosť vlastní sedem závodov v Južnej Kórey, Číne a Poľsku. V poslednom kvartáli minulého roka hospodárila spoločnosť s čistým ziskom 760 mld. KRW, pričom tržby zvýšila o 41 % na 4,322 mld. KRW.