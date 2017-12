Asus EeePC 701 – prvé zoznámenie (1/2)

Je malý, jednoduchý, avšak vôbec nepôsobí dojmom lacnej hračky pre deti. I keď nemá pevný disk, vyzbrojený je prehľadným grafickým prostredím a množstvom známych aplikácií. Na internet ho pripojíte aj bez káblov, rozumie si s USB perifériami, lokalizácia

12. feb 2008 o 11:00 Milan Gigel

však zatiaľ chýba. Je naozaj taký, ako sa o ňom hovorí?

Kvalitný, avšak možno trochu primalý

Prvý kontakt s miniatúrnym nízkorozpočtovým notebookom priniesol v redakcii pozitívnu vlnu informácií. Technické vyhotovenie nepokrivkáva a dokonale kopíruje prvky, ktoré sa osvedčili pri bežných notebookoch. Precízne formované plasty, kvalitná klávesnica, poctivo spracované kĺby displeja a osadenie konektorov pôsobia presvedčivo.

Nemožno však prehliadnuť, že všetko je akési menšie. Displej je i napriek dostatku miesta osadený iba v 7-palcovej verzii, tlačidlá klávesnice sú príliš malé na to, aby ponúkli pohodlie pri písaní desiatimi a touchpad nie je väčší, ako displej na mobile. Zaručene ide o inú ligu, akú ponúka 12-palcová platforma, ktorá je v ponuke všetkých značkových výrobcov. V teréne však človek oželie mnoho obmedzení a cena tohto „drobčeka“ naznačí mnoho.

Boli by ste s 900 MHz/512 MB RAM spokojní?

V útrobách „sedemstojednotky“ bije procesor Intel Celeron M s 900-megahertzovým taktovaním vo verzii s extrémne nízkou energetickou náročnosťou. K dispozícii má 512 megabajtov operačnej pamäte a 4-gigabajtový SSD disk, na ktorom je predinštalovaný operačný systém s balíkom aplikácií. Pre potreby používateľa zostalo 1,2 gigabajtu voľného priestoru a možnosť rozšírenia diskovej kapacity prostredníctvom SD karty alebo USB periférií.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že s takýmito parametrami prílišnú svižnosť očakávať nemožno. Pravý opak je však pravdou. Systém na báze Linuxu nabootuje do používateľského rozhrania v priebehu 26 sekúnd, s predinštalovanými aplikáciami je možné pracovať okamžite. Zahrnutá je plná podpora multimédií, pomocou Skype klienta je možné uskutočňovať videokonferencie, OpenOffice zvládne prácu s dokumentami, Firefox otvorí bránu k internetu. O svižnosť a rýchlu odozvu nie je núdza, príležitostne sa však stáva, že systému trvá niekoľko sekúnd, kým sa vysporiada s náporom úloh. Beh možno hodnotiť ako svižný a hladký. Je to zásluha dôkladne prečesanej linuxovej distribúcie?

Na slabší komfort si privyknete

Displej s rozlíšením 800x480 bodov ponúka podstatne väčší komfort ako displej vreckového „pé-dé-áčka, svojimi možnosťami však za bežnými modelmi notebookov zaostáva. Pri prehliadaní webových stránok je používateľ odkázaný na intenzívnejšie rolovanie a pri úpravách tabuliek je možné pri rozsiahlejších štruktúrach zablúdiť. Písanie textových dokumentov však oči príliš nezaťaží. Fonty sú kontrastné, používateľské prostredie je optimalizované tak, aby bola čitateľnosť čo najlepšia. Snahu o dosiahnutie čo najlepšieho výstupu badať vo všetkých prvkoch. Na testovanom modeli sme objavili jeden chybný zobrazovací bod, podsvietenie však bolo prekvapivo rovnomerné. Možnosť pripojenia externého monitora je samozrejmosťou – zabudovaný VGA konektor a grafický adaptér obmedzenia nekladú.

Horšie je to však s klávesnicou, ktorá je pri písaní všetkými desiatimi príliš útla na to, aby ponúkla pohodlie. Rýchle písanie je možné, avšak s hrubšími prstami narazí človek na problém, ktorý vyrieši buď zmenou návykov, alebo externou USB klávesnicou, ktorá je okamžite funkčná bez akéhokoľvek nastavovania. Po mechanickej stránke klávesnici nemožno vyčítať nič, tlačidlá sú dostupné v kompletnej zostave, bez obmedzení.

Malý, avšak citlivý touchpad je možné konfigurovať pomocou dodaného softvéru tak, aby pomohol nielen pri navigácii, ale aj pri automatizácii úloh.

Internet na dva spôsoby

Pripojenie k internetu sa dnes očakáva od každého zariadenia. V tomto prípade je možné voliť káblové 100-megabitové ethernet pripojenie alebo WiFi modul s 54-megabitovou priepustnosťou. Vďaka grafickej nadstavbe, DHCP klientovi a jednoduchému vkladaniu kľúčov pre zabezpečené hotspoty je spojenie s internetom triviálna záležitosť. Ten, kto nastavenie zvládne na platforme Windows, sa nestratí ani v predinštalovanej linuxovej distribúcii.

WiFi modul je možné aktivovať klávesovou skratkou, citlivosť prijímača sa vyrovná plnoformátovým notebookom. Pozitívnym zistením je i to, že výrobca myslí na každodennú rutinu. Softvér je predkonfigurovaný pre prístup do sietí Microsoft, používateľ má pocit bezpečia vďaka zabudovanému antivírusovému softvéru.

Periférie podľa zvyklostí

Vďaka trojici rozhraní USB 2.0 je možné k notebooku pripojiť bežné periférie, na ktoré je dostupná softvérová podpora pre Linux. Pre používateľa to bude zväčša znamenať používanie USB kľúča, externej klávesnice a myši, boxu s pevným diskom, či tlačiarne. Na všetky možnosti výrobca myslel, s niektorými tlačiarňami sa môžu vyskytnúť problémy.

Zo zabudovaných periférií nemožno prehliadnuť webkameru, reproduktorové ozvučenie a mikrofón, čítačku SD kariet a dvojicu analógových konektorov pre pripojenie jednoduchého headsetu pre telefonovanie cez internet.

Výdrž okolo 3 hodín

Aj keď je „sedemstojednotka“ vybavená softvérovou podporou pre úsporu energie a pomerne veľkým akumulátorom, výdrž v bežnej prevádzke nepresahuje hranicu 3 hodín. Nabíjačka je nezvyčajne malá a v batožine neprekáža. Smutné však je, že i napriek modulárnosti konektora dodáva výrobca vždy iba jednu alternatívu určenú pre trh. Pri cestovaní by sa kompletná súprava mohla hodiť.

Spotrebu je možné obmedziť znížením jasu displeja, automatickým uspávaním po 5 minútach nečinnosti či prechádzaním do rôznych úsporných režimov.

Všetko potrebné je predprogramované na tlačidle Power, podpora hibernácie v predinštalovanom systéme chýba. Pri extrémne rýchlom boote ju však možno oželieť.

Malý a všestranný

Asus EeePC 701 je síce dodávaný ako kompletné mobilné riešenie s predinštalovaným Linuxom a softvérovým balíkom, v skutočnosti však ide o veľmi zaujímavo riešené mobilné PC, na ktorom pobežia i iné operačné systémy. Výrobca si dal na produkte záležať a vytvoril tak nový produktový segment, ktorý môže osloviť počítačových nadšencov, ale i menej náročných koncových používateľov. Aby sme vám však prezradili viac, v ďalších dieloch miniseriálu sa dočítate o tom, čo ponúka softvér, ktorý tvorí súčasť dodávky a ako ďaleko je možné zájsť za hranice, ktoré vymedzil výrobca konfiguráciou v škatuli.