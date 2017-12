Yahoo zamietlo ponuku Microsoftu ako príliš nízku

Yahoo dnes zamietlo nevyžiadanú ponuku na prevzatie, ktorú predložil Microsoft. Súčasná hodnota ponuky predstavuje 42 miliárd USD, v prepočte 970,11 miliardy SKK.

11. feb 2008 o 20:05 TASR

New York 11. februára (TASR) -

Yahoo označilo ponuku za príliš nízku. Predstavenstvo spoločnosti prišlo jednomyseľne k záveru, že ponuka nie je v záujme jej akcionárov. V stanovisku Yahoo sa uvádza, že ponuka "výrazne podhodnocuje" spoločnosť.

Microsoft predložil svoju ponuku 1. februára. Najväčší softvérový koncern na svete pôvodne ponúkol 31 USD za akciu Yahoo. V tom čase to bolo 62 % nad burzovou hodnotou akcie internetového koncernu. Prípadná kúpa sa mala vyplatiť na polovicu v akciách Microsoftu a v hotovosti. Hodnota ponuky sa znížila z pôvodných 44,6 miliardy USD kvôli oslabeniu akcie Microsoftu.

V prípade uskutočnenia akvizície by fúzia vytvorila rivala jednotke v oblasti internetového vyhľadávania a reklamy koncernu Google. Tiež by to bola najväčšia fúzia dvoch spoločností pôsobiacich v oblasti počítačových technológií.

Odmietnutie ponuky zvyšuje tlak na spoluzakladateľa Yahoo Jerryho Yanga, aby investorom predstavil stratégiu na oživenie rastu spoločnosti, čo by viedlo k posilneniu jej akcie, ktorá v priebehu posledných dvoch rokov stratila polovicu svojej hodnoty. Yahoo v posledných 8 kvartáloch zaznamenalo pokles zisku a márne sa snaží zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v porovnaní s jednotkou v brandži Google.

Yang môže napríklad usporiť prostriedky tým, že vyhľadávanie bude outsourcovať cez Google. Alebo sa môže pokúsiť nájsť iného kupca, čo je ale nepravdepodobné, pretože Microsoft môže vždy predložiť vyššiu ponuku.

Informovala o tom agentúra Reuters.